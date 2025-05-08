Рубль к вечеру отыграл часть дневных потерь, но все равно закрылся в минусе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно подрос по итогам торгов на Московской бирже в четверг; рубль, хотя и отыграл большую часть дневных потерь, закрылся в паре с юанем в минусе на фоне снижения продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России; поддержку нацвалюте оказали заметно выросшие цены на нефть.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,2375 руб., что на 4,25 коп. (или 0,38%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 5,56 коп. выше уровня действующего официального курса ЦБ. Активность участников биржевого валютного рынка была пониженной - объем торгов юанем на Московской бирже 8 мая составил всего 17,374 млрд рублей.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 19:00 мск увеличилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,49%, до 82,29 руб./$1; вместе с тем контракт EURRUBF подешевел на 0,34%, до 92,52 руб./EUR1.

Банк России в четверг не менял официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня, которые с 8 мая составляют 80,8612 руб./$1, 92,1439 руб./EUR1 и 11,1819 рубля за юань, соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение валютного курса рубля по итогам торгов 8 мая было связано как с уменьшением объема продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России, так и с возросшей в последнее время геополитической неопределенностью, прежде всего в отношении процесса урегулирования конфликта вокруг Украины.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в процессе урегулирования украинского кризиса наступает момент, который требует решений. "Мы подходим к моменту, когда нужно будет принимать решения", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

На вопрос журналиста о словах вице-президента США Джей Ди Вэнса, что Россия требует "слишком много" в рамках урегулирования, Трамп сказал: "Это возможно". "Вэнс, возможно, знает кое-что, потому что я пока занимался этим, но и другими вопросами", - добавил президент США.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг заявил, что очень многое будет зависеть от того, как пройдет перемирие в честь Дня Победы, в том числе дальнейшие шаги России. "Давайте подождем, как пройдет перемирие", - сказал Ушаков. "От этого будет очень многое зависеть", - отметил он.

Российская валюта может перейти к сдержанному ослаблению в текущем месяце, говорится в обзоре эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. "Поддержку рублю продолжает оказывать избыточное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров вместе с по-прежнему слабым спросом на нее, обусловленным подавленным импортом. В мае ключевые условия стабильности рубля сохранятся, однако могут постепенно ослабевать по мере восстановления потребительской активности, а также нарастающего влияния фактора подешевевшей в последнее время нефти. Поэтому российская валюта может перейти к сдержанному ослаблению", - считает аналитик.

"В базовом сценарии официальный курс доллара способен вернуться в район 84 руб./$1. Если соотношение юаня к доллару на мировом рынке Forex останется около наблюдаемого сейчас значения 7,22 юаня/$1, пара CNY/RUB при реализации базового сценария уйдет выше отметки 11,6 рубля за юань", - полагает Бабин.

Цены на нефть демонстрируют в четверг заметный рост, прибавляя к вечеру около 3%. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $62,91 за баррель, что на 2,93% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 3,2%, до $59,93 за баррель.

Позитивное настроение на нефтяном рынке поддерживают ожидания улучшения ситуации в мировой торговле. США и Великобритания в четверг подписали торговое соглашение, что позволит снизить импортные пошлины на ряд товаров. Также трейдеры надеются на хорошие результаты американо-китайских переговоров, которые пройдут в ближайшие выходные.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о достижении соглашения по торговле с Великобританией. "Мы достигли исторического торгового соглашения с Великобританией - с нашим сильным союзником", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп подчеркнул, что это первое такое соглашение США с тех пор, как в апреле он ввел дополнительные пошлины против многочисленных торговых партнеров его страны.

В свою очередь министр торговли США Говард Латник пояснил журналистам в Белом доме, что в рамках соглашения американская сторона согласились ослабить пошлины на британские автомобили. "Президент согласился на то, чтобы Великобритания отправляла 100 тыс. автомобилей в США при пошлине в 10%. Это защитит британских автопроизводителей", - сказал Латник. Он пояснил, что в противном случае пошлина на автомобили составила бы 25%.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков и экономистов. В пресс-релизе по итогам майского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами".

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,032 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Запасы бензина на неделе, завершившейся 2 мая, выросли на 188 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 1,107 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 740 тыс. баррелей.

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ за неделю с 29 апреля по 5 мая составила 0,03% после 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля. С начала месяца рост цен к 5 мая составил 0,02%, с начала года - 3,22%. Из данных за конец апреля - начало мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 мая замедлилась до 10,21% с 10,34% на 28 апреля (после также 10,34% на конец марта). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 16 мая.

В силу того, что в России 8 мая 2025 года официально является выходным днем, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в четверг не рассчитывались.