Европейские фондовые индексы выросли в пятницу

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в плюсе торги в пятницу.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,44% и составил 537,96 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,27%, германский DAX - 0,63%, французский CAC 40 - 0,64%, испанский IBEX 35 - 0,48%, итальянский FTSE MIB - 1,02%.

Инвесторов воодушевило достижение торгового соглашения между США и Великобританией, усилившее надежды на прогресс в торговых отношениях США и ЕС.

О достижении соглашения объявил в четверг американский президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что это первое такое соглашение Соединенных Штатов с тех пор, как в апреле он ввел дополнительные пошлины против многочисленных торговых партнеров его страны.

По словам Трампа, стороны согласились на создание "зоны для торговли алюминием и сталью, а также создадут безопасную систему для поставок фармацевтической продукции".

В свою очередь, министр торговли США Говард Латник пояснил журналистам в Белом доме, что в рамках соглашения американская сторона согласились ослабить пошлины на британские автомобили. "Президент согласился на то, чтобы Великобритания отправляла 100 тыс. автомобилей в США при пошлине в 10%. Это защитит британских автопроизводителей", - сказал Латник. Он пояснил, что в противном случае пошлина на автомобили составила бы 25%.

Поддержку европейским рынкам акций также оказали заявления члена совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и главы центробанка Финляндии Олли Рена, что ЕЦБ следует рассмотреть возможность снижения процентных ставок на следующем заседании, если новые прогнозы подтвердят сохранение дезинфляционной тенденции и охлаждение экономики.

Кроме того, трейдеры оценивали отчеты и другие новости эмитентов.

Акции Commerzbank подскочили на 4,4% после неожиданного возвращения германского банка к прибыли в первом квартале.

International Consolidated Airlines Group прибавила 2,4% капитализации. Авиахолдинг в январе-марте также вышел в плюс, вопреки прогнозам аналитиков, и нарастил выручку сильнее их ожиданий.

Итальянские Mediobanca и Banca MPS увеличили рыночную стоимость на 5,4% и 1,5% также на сильной отчетности. При этом MPS сообщил об усилиях по покупке Mediobanca, который, в свою очередь, продолжает попытки приобрести Banca Generali.

Бумаги нефтяных гигантов подорожали вслед за нефтью, в том числе BP plc - на 4,7%, TotalEnergies - на 1,7%, Shell - на 0,9%.

Во Франции заметно выросли акции L'Oreal (+2,1%), LVMH (+1,7%) и Kering (+1,4%), в Германии - Daimler Truck Holding (+2,5%) и Bayerische Motoren Werke AG (+1,8%).

Капитализация Puma сократилась на 8,2%, Dassault Aviation - на 3,4%, BAE Systems, Saab и Leonardo S.p.A. - на 3,3%, Kuehne + Nagel - на 3,2%.