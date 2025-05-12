"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска и майских праздников

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в понедельник возобновил производство, приостановленное с 1 мая по 11 мая включительно, в связи с ежегодным плановым корпоративным отпуском, совмещенным с майскими выходными днями.

"Вышли из отпуска (совмещенного с майскими выходными днями - ИФ)", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский.

Как сообщалось, во время плановой паузы компания рассчитывала выполнить более 9 тыс. работ стоимостью свыше 200 млн рублей. В производствах автокомпонентов, автосборочном комплексе и других подразделениях было предусмотрено профилактическое обслуживание оборудования, в сварочном производстве Lada Granta – автоматизация загрузки боковин на сварочные линии, что повысит уровень роботизации цеха.

На участках сборки Lada Iskra был запланирован ряд работ, в частности, по модернизации автоматической линии заправки автомобиля технологическими жидкостями и моторизации рельсовой системы манипулятора для монтажа панели приборов, в цехе окраски Lada Vesta – подготовка к запуску новых эмалей, в производстве двигателей – подготовка к освоению нового 1,8-литрового мотора для семейства Niva. Кроме того, в план были включены работы, связанные с подготовкой производства кроссовера на платформе Lada Vesta, запуск которого назначен на 2026 год.

В течение майского корпоративного отпуска и выходных работы должны были пройти и на других предприятиях "АвтоВАЗа": на заводе "Лада-Ижевск" был запланирован перенос стендов сварки подсборок боковин Lada Largus, компания "ВИС-Авто" планировала заняться освоением технологии сварки кузова Lada Niva Sport, а также внедрением лазерной сварки кузовных деталей.