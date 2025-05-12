Поиск

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска и майских праздников

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска и майских праздников
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в понедельник возобновил производство, приостановленное с 1 мая по 11 мая включительно, в связи с ежегодным плановым корпоративным отпуском, совмещенным с майскими выходными днями.

"Вышли из отпуска (совмещенного с майскими выходными днями - ИФ)", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский.

Как сообщалось, во время плановой паузы компания рассчитывала выполнить более 9 тыс. работ стоимостью свыше 200 млн рублей. В производствах автокомпонентов, автосборочном комплексе и других подразделениях было предусмотрено профилактическое обслуживание оборудования, в сварочном производстве Lada Granta – автоматизация загрузки боковин на сварочные линии, что повысит уровень роботизации цеха.

На участках сборки Lada Iskra был запланирован ряд работ, в частности, по модернизации автоматической линии заправки автомобиля технологическими жидкостями и моторизации рельсовой системы манипулятора для монтажа панели приборов, в цехе окраски Lada Vesta – подготовка к запуску новых эмалей, в производстве двигателей – подготовка к освоению нового 1,8-литрового мотора для семейства Niva. Кроме того, в план были включены работы, связанные с подготовкой производства кроссовера на платформе Lada Vesta, запуск которого назначен на 2026 год.

В течение майского корпоративного отпуска и выходных работы должны были пройти и на других предприятиях "АвтоВАЗа": на заводе "Лада-Ижевск" был запланирован перенос стендов сварки подсборок боковин Lada Largus, компания "ВИС-Авто" планировала заняться освоением технологии сварки кузова Lada Niva Sport, а также внедрением лазерной сварки кузовных деталей.

АвтоВАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель после переговоров США и Китая

Dow Jones и S&P завершили торги в пятницу снижением, Nasdaq почти не изменился

РФ и Вьетнам будут продвигать новые нефтегазовые проекты

Bloomberg сообщил, что Венгрия настроена против идеи ЕС о санкциях против Litasco

Nord Stream 2 AG заключила мировое соглашение с кредиторами

Новак отметил подвижки по "Силе Сибири 2"

ABB получила разрешение властей на продажу российского бизнеса

ABB получила разрешение властей на продажу российского бизнеса

Новак сообщил об интересе китайских компаний к вхождению в СПГ-проект в Усть-Луге

РФ и КНР подписали обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6358 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне186 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });