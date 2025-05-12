Рубль укрепляется в паре с юанем на старте первых полноценных торгов после выходных

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль растет на фоне активно дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,177 руб. (-6,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,49 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Пара юань/рубль, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 11-11,5 руб. в понедельник утром, при этом в ходе торговой сессии возможны попытки тестирования его нижней границы, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Рубль продемонстрировал устойчивость по итогам прошлой недели, удержав позиции в паре с юанем в нижней половине диапазона 11-11,5 руб. за юань. Стабильность, по нашим оценкам, вызвана слабым спросом на иностранную валюту со стороны импортеров, - пишет эксперт в обзоре. - В понедельник на старте торгов ожидаем продолжения консолидации в данном коридоре. При этом китайская валюта в ходе сессии может предпринять попытку тестирования поддержки на уровне 11 руб. за юань на фоне поддержки рубля со стороны геополитического фактора. Дополнительную поддержку национальной валюте окажет ситуация на рынке энергоносителей".

"Если же говорить о предстоящей неделе, то после попыток роста в начале недели видим риски перехода рубля к ослаблению, связанные с активизацией спроса на валюту со стороны импортеров, а также населения в преддверии сезона отпусков. В этом случае по итогам предстоящих пяти торговых сессий пара юань/рубль может вернуться в верхнюю половину диапазона 11-11,5 руб. за юань", - указывает Зварич.

Россия и Китай выстроили устойчивую систему взаимной торговли, защищенную от влияния третьих стран, так как практически все российско-китайские внешнеторговые операции выполняются в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Углублению коммерческих связей заметно содействуют своевременно предпринимаемые в России и Китае скоординированные шаги по переводу расчётов между нашими странами в национальные валюты. Как результат - практически все российско-китайские внешнеторговые операции выполняются в рублях и юанях", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.

"По сути выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", - подчеркнул глава государства.

Инфляция в РФ с 29 апреля по 5 мая 2025 года составила 0,03% после 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 5 мая составил 0,02%, с начала года - 3,22%.

Из данных за конец апреля - начало мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 мая замедлилась до 10,21% с 10,34% на 28 апреля (после также 10,34% на конец марта). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует только 16 мая.

Цены на нефть повышаются в понедельник благодаря надеждам на продвижение торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал переговоры с представителями Китая в Швейцарии, состоявшиеся в минувшие выходные, "продуктивными". Он отметил "существенный прогресс", достигнутый сторонами, и пообещал сообщить детали в понедельник.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск составляет $65,74 за баррель, что на 2,88% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3%, до $62,84 за баррель.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что два дня переговоров с Китаем "были очень конструктивными". "Важно понимать, насколько быстро мы смогли достичь соглашения, и это показывает, что расхождения между нами, возможно, были не столь серьезными, как можно было подумать", - отметил он.

Китайская делегация описала прошедшие переговоры как "открытый, глубокий и конструктивный диалог", также пообещав обнародовать детали в понедельник, сообщает Market Watch.

По итогам прошлой недели как Brent, так и WTI подорожали более чем на 4%.