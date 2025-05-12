Индексы МосБиржи и РТС подросли на 3,2% на старте торгов основной сессии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник растет на надеждах на успешные переговоры по урегулированию украинского конфликта, объявленные Россией с 15 мая в Стамбуле, а также на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent подскочил в район $65,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 3,2%, лидируют в росте акции АФК "Система" (+5,2%), "Группы компаний ПИК" (+4,5%) и "Газпрома" (+4,3%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2943,41 пункта (+3,2%), индекс РТС - 1146,7 пункта (+3,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 мая, составляет 80,8612 руб. (-10,32 копейки).

Подорожали также акции "ММК" (+4%), "ЛУКОЙЛа" (+3,9%), "Роснефти" (+3,7%), "НОВАТЭКа" (+3,6%), "Аэрофлота" (+3,5%), "Сургутнефтегаза" (+3,5% и +2,1% "префы"), "НЛМК" (+3,3%), "Северстали" (+3,2%), "Т-Технологии" (+3,1%), "Норникеля" (+3%), "АЛРОСА" (+2,9%), "Московской биржи" (+2,8%), Сбербанка (+2,6% и +2,4% "префы"), ОК "Русал" (+2,5%), ВТБ (+2,2%), "МТС" (+2%), "ВК" (+2%), "ФосАгро" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,5%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 по Москве (с учетом утренней сессии) составил 19,75 млрд рублей (из них 5,33 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,24 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 2,08 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году, без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, заявил президент РФ Владимир Путин. "Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими (Украиной - ИФ) в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - сказал Путин в воскресенье в ходе встречи с журналистами.

По словам президента России, Москва настроена на серьезные переговоры с Киевом, чтобы выйти на долгосрочный мир. "Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу", - сказал он. "Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии", - подчеркнул Путин.

Киеву следует немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп. "Президент Путин не хочет соглашения о перемирии с Украиной. Вместо этого он предлагает встречу в четверг в Турции, чтобы обсудить возможность завершения кровопролития. Украине нужно немедленно согласиться на эту встречу", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, такие переговоры, "по крайней мере, позволят определить, возможна ли сделка". "Если же она невозможна, европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и будут действовать в зависимости от ситуации", - добавил Трамп.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на текущей неделе внимание инвесторов привлекут свежие данные Росстата по инфляции за апрель и очередная порция недельных данных по индексу потребительских цен. Если данные подтвердят тенденцию на постепенное замедление инфляции, это может спровоцировать более выраженное снижение доходности облигаций и выравнивание ее кривой. Дальнейшее сокращение инверсии кривой доходности, в свою очередь, может поддержать восстановление фондовых индексов в направлении 3000 пунктов по индексу МосБиржи.

По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Богдана Зварича, в понедельник активизации покупок российских акций способствуют геополитические новости, а также улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подошел вплотную к верхней границе диапазона $60-65 за баррель, что может способствовать выходу в лидеры акций нефтегазового сектора.

В сложившихся обстоятельствах можно ожидать, что индекс МосБиржи проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 2900-3000 пунктов, полагает Зварич.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что без позитива в геополитике индекс МосБиржи не закрепится выше 3000 пунктов.

"За минувшие праздничные и выходные дни на российском рынке акций преобладали покупки. Страхи каких-то неординарных событий во время празднования Дня Победы не реализовались, появилась слабая надежда на улучшение ситуации вокруг Украины, что инвесторы и отыграли ростом. В понедельник индекс МосБиржи превысил сопротивление 2900 пунктов и теперь целью движения является отметка 3000 пунктов", - считает эксперт.

Однако, отмечает Антонов, закрепиться выше 3000 пунктов вряд ли удастся до тех пор, пока не появятся более или менее реальные предпосылки для урегулирования украинского конфликта. Поэтому делать новые инвестиционные покупки очень рискованно.

Тем временем, на внешнем контуре есть явные улучшения - дорожает нефть на фоне прогресса в торговых переговорах США-Китай, хотя никакой конкретики пока не разглашается. Если соглашения удастся достигнуть, то можно надеяться на не очень сильное замедление мировой экономики. Тем не менее, не исключен уход нефти Brent в район $55 за баррель при появлении негативных поводов, считает Антонов.

Лучше рынка в последние дни торгуются акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа", в которых отыгрываются ожидания о возможном увеличении закупок российского газа Китаем. Кроме того, в западных СМИ муссируются слухи о готовности США восстановить поставки российского газа в Европу. Но и здесь рост идет лишь на позитивных прогнозах, а не на фактах, заключил представитель "Алор брокер".

Зарубежные фондовые рынки

В США индексы акций в минувшую пятницу снизились 0,1-0,3%, Nasdaq не изменился. Трейдеры заняли осторожную позицию перед началом торговых переговоров США и Китая. Появившаяся в четверг информация о достижении Вашингтоном предварительного соглашения по торговле с Лондоном повысила надежды инвесторов на быстрое заключение Штатами сделок и с рядом других стран.

В Азии в понедельник наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 3,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 2,2-3,2% во главе с фьючерсом на Nasdaq) на оптимизме по поводу торговых переговоров США и Китая.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал "продуктивными" консультации с представителями Китая в Швейцарии, состоявшиеся в минувшие выходные. Он отметил "существенный прогресс", достигнутый сторонами, и пообещал сообщить детали в понедельник.

Со своей стороны, китайский вице-премьер Хэ Лифэн сообщил, что США и КНР "пришли к важному консенсусу". Он счел переговоры "откровенными, содержательными и продуктивными".

Как показали вышедшие в субботу данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле уменьшились на 0,1% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Дефляция была отмечена третий месяц подряд. Апрельский показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,7% в годовом выражении после снижения на 2,5% в марте. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,6%.

Объем китайского экспорта в апреле увеличился на 8,1% в годовом выражении и составил $315,7 млрд, согласно опубликованным в пятницу данным Главного таможенного управления страны. Импорт снизился на 0,2%, до $219,5 млрд. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР увеличилось до $96,18 млрд по сравнению с $72,04 млрд в том же месяце 2024 года.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены также растут благодаря надеждам на продвижение торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $65,46 за баррель (+2,4% и +1,7% в пятницу), июньская цена WTI - $62,56 за баррель (+2,5% и +1,9% в пятницу).

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что два дня переговоров с Китаем "были очень конструктивными". "Важно понимать, насколько быстро мы смогли достичь соглашения, и это показывает, что расхождения между нами, возможно, были не столь серьезными, как можно было подумать", - отметил он.

Китайская делегация описала прошедшие переговоры, как "открытый, глубокий и конструктивный диалог", также пообещав обнародовать детали в понедельник, сообщает Market Watch.

По итогам прошлой недели Brent и WTI подорожали более чем на 4%.