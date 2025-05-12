"Газпром нефть" переименовала "ГПН-Ближневосточные проекты" в "Западную Азию"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Дочернее подразделение "Газпром нефти" - ООО "ГПН-Ближневосточные проекты" - переименовано в ООО "Западная Азия". Смена названия компании произошла 7 мая, сообщается в ЕГРЮЛ.

"Газпром нефть" создала "ГПН-Ближневосточные проекты" ровно пять лет назад, в мае 2020 года. В 2023 году на "ГПН - Ближневосточные проекты" была оформлена 50%-я доля Shell в Салымском проекте, владельцем еще 50% было ООО "ГПН - Салымские проекты".

Салым - крупный добычный и геологоразведочный проект в ХМАО. Занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2). Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе месторождений, утвержденные Государственной комиссией по запасам России, составляют 140 млн тонн.