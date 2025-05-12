Huawei 19 мая представит ПК на своей операционной системе HarmonyOS

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Китайская Huawei Technologies Co. 19 мая представит первую линейку персональных компьютеров (ПК) на базе своей операционной системы HarmonyOS.

В настоящее время данная ОС уже используется на смартфонах и планшетах Huawei.

Компьютеры Huawei на базе HarmonyOS являются результатом пяти лет исследований и разработок. Компания подчеркивает, что система имеет надежные функции безопасности, включая специальный чип безопасности для шифрования, безопасные механизмы доступа и зашифрованный обмен данными, сообщает агентство "Синьхуа".

Также новые компьютеры обеспечат взаимодействие между устройствами Huawei, позволяя пользователям управлять и перемещаться между экранами телефонов, планшетов и компьютеров с помощью клавиатуры и мыши. Huawei заявила, что уже разработано более 150 специализированных приложений для новых ПК и более 300 приложений, совместимых с экосистемой.

HarmonyOS (Hongmeng на китайском языке) - это операционная система с открытым кодом, разработанная для различных устройств, включая интеллектуальные экраны, планшеты, носимые устройства и автомобили. Она была запущена в августе 2019 года.