Поиск

Капитализация Tesla превысила $1 трлн впервые с февраля

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Котировки акций Tesla подскочили на 8% на предварительных торгах в понедельник на оптимизме по поводу торговой сделки между США и Китаем.

В результате капитализация компании превысила $1 трлн впервые с февраля.

В прошлую пятницу акции Tesla подорожали на 4,7% и завершили в плюсе третью неделю подряд, прибавив за этот период порядка 15%.

В понедельник рост продолжился на сообщении, что США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней. Вашингтон опустит их на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизит ставки на американские товары до 10%.

США Китай Tesla
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть дорожает более чем на 3% на новостях о снижении пошлин в США и Китае

Huawei 19 мая представит ПК на своей операционной системе HarmonyOS

Правительство внесло в Госдуму поправки к федеральному бюджету 2025 года

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Сезонные тарифы за проезд по "дачным" направлениям на М-11 повышены с 12 мая

Сезонные тарифы за проезд по "дачным" направлениям на М-11 повышены с 12 мая

ВТБ отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней

Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска и майских праздников

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска и майских праздников
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне188 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });