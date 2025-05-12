Капитализация Tesla превысила $1 трлн впервые с февраля

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Котировки акций Tesla подскочили на 8% на предварительных торгах в понедельник на оптимизме по поводу торговой сделки между США и Китаем.

В результате капитализация компании превысила $1 трлн впервые с февраля.

В прошлую пятницу акции Tesla подорожали на 4,7% и завершили в плюсе третью неделю подряд, прибавив за этот период порядка 15%.

В понедельник рост продолжился на сообщении, что США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней. Вашингтон опустит их на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизит ставки на американские товары до 10%.