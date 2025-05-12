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Участники дискуссии по ставке ЦБ РФ разошлись в оценках причин укрепления рубля

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Участники апрельской дискуссии по ключевой ставке разошлись в оценке факторов, оказавших основное влияние на укрепление курса рубля.

"Участники согласились, что значительный вклад в замедление текущего роста цен с начала года внесло укрепление рубля, но, как и в марте, высказали разные мнения о том, в какой степени на это повлияла денежно-кредитная политика (ДКП)", - говорится в резюме обсуждения ставки.

Одни участники считали, что на курс больше влияли ожидания улучшения геополитической ситуации.

При этом большинство полагало, что укрепление рубля в большей степени связано с жесткой денежно-кредитной политикой. "Она воздействовала на курс рубля как через снижение спроса на импорт, так и через рост интереса к российским активам в условиях высокого дифференциала ставок (более высокие процентные ставки в России по сравнению со ставками в других странах)", - говорится в резюме.

Поддержку рублю с начала текущего года оказывало стабильное предложение валюты экспортерами при умеренном спросе на нее со стороны импортеров, отмечает ЦБ. Высокие процентные ставки по рублевым кредитам также могли стимулировать компании, имеющие запасы валютной ликвидности, активнее продавать ее для финансирования текущих расходов в рублях. "Такая продажа валюты может быть связана и с желанием получить дополнительный доход от размещения средств по высоким рублевым ставкам", - подчеркивает Банк России.

Рубль также поддерживало проявление эффектов от жесткой ДКП и ожидания участниками рынка улучшения геополитической ситуации.

ЦБ отмечает, что даже если исключить влияние курса рубля, текущие темпы роста цен в первом квартале 2025 года снизились.

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