Минэкономразвития ждет роста производства сельхозпродукции в 2025 году на 4,4%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Производство сельхозпродукции в России в 2025 году может увеличиться на 4,4%, говорится в макропрогнозе Минэкономразвития, внесенном в Госдуму в бюджетном пакете документов.

В 2024 году сельхозпроизводство, по данным Росстата, снизилось на 3,2%.

По прогнозу, в 2026 и в последующие годы темпы роста существенно замедлятся. В 2026 году они оцениваются в 1,7%, в 2027 году - в 1,6%, в 2028 - в 2,9%. Рост сельхозпроизводства в 2028 году по сравнению с 2024 годом может составить 11%, сообщается в документе.

Производство пищевой продукции в 2025 году, согласно макропрогнозу, вырастет на 1,3% против 3,5% в 2024 году. В 2026 году рост ускорится до 2%, в 2027 - до 2,1%, в 2028 году - до 2,4%. Производство напитков в 2025-2027 годах будет увеличиваться на 1% ежегодно, в 2028 году темпы замедлятся до 0,6%. В 2024 году рост составил 9,4%.

Выпуск табачных изделий в 2025-2027 годах будет снижаться ежегодно на 3,6%, в 2028 году - на 2%. В 2024 году снижение составило 2,8%.