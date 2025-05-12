Поиск

Штрафы от нерезидентов за неисполнение обязательств перед Россией перейдут правительству

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство в 2025 году получит право самостоятельно распоряжаться суммами штрафов, неустоек и пеней, выплаченных иностранными компаниями и физлицами за неисполнение обязательств перед российскими федеральными органами исполнительной власти, следует из поправок к федеральному бюджету (законопроект № 914318-8) на 2025-2027 годы.

Ранее эти средства зачислялись в доход федерального бюджета.

"Установить, что в 2025 году правительство вправе принимать решения об использовании сумм штрафов, неустоек, пеней, уплаченных юридическим или физическим лицом, находящимся за пределами России, в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральными органами исполнительной власти", - сказано в проекте.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Apple, Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в России организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности и штрафам за неудаление запрещенного контента со стороны Роскомнадзора. Роскомнадзор также выписывает штрафы иноагентам за отсутствие маркировки.

В соответствии с Бюджетным кодексом (ст. 46 п. 16) суммы штрафов, неустоек и пеней, уплаченные юридическими или физическими лицами, включая иностранные компании, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед федеральными органами исполнительной власти, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100%. В случае принятия поправок правительство сможет использовать данные средства, взимаемые с нерезидентов, без внесения изменений в бюджетную роспись.

Apple Facebook Google Telegram Роскомнадзор правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ в апреле указал на длительность жесткой ДКП, чтобы не создавать избыточных ожиданий

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Швейцарскую и австралийскую IT-компании оштрафовали за несоблюдение законодательства РФ

WSJ сообщила о планах Apple поднять цены на iPhone вне зависимости от пошлин

WSJ сообщила о планах Apple поднять цены на iPhone вне зависимости от пошлин

Нефть дорожает более чем на 3% на новостях о снижении пошлин в США и Китае

Huawei 19 мая представит ПК на своей операционной системе HarmonyOS

Правительство внесло в Госдуму поправки к федеральному бюджету 2025 года

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Сезонные тарифы за проезд по "дачным" направлениям на М-11 повышены с 12 мая

Сезонные тарифы за проезд по "дачным" направлениям на М-11 повышены с 12 мая
Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана66 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне188 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });