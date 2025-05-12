Штрафы от нерезидентов за неисполнение обязательств перед Россией перейдут правительству

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство в 2025 году получит право самостоятельно распоряжаться суммами штрафов, неустоек и пеней, выплаченных иностранными компаниями и физлицами за неисполнение обязательств перед российскими федеральными органами исполнительной власти, следует из поправок к федеральному бюджету (законопроект № 914318-8) на 2025-2027 годы.

Ранее эти средства зачислялись в доход федерального бюджета.

"Установить, что в 2025 году правительство вправе принимать решения об использовании сумм штрафов, неустоек, пеней, уплаченных юридическим или физическим лицом, находящимся за пределами России, в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральными органами исполнительной власти", - сказано в проекте.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Apple, Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в России организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности и штрафам за неудаление запрещенного контента со стороны Роскомнадзора. Роскомнадзор также выписывает штрафы иноагентам за отсутствие маркировки.

В соответствии с Бюджетным кодексом (ст. 46 п. 16) суммы штрафов, неустоек и пеней, уплаченные юридическими или физическими лицами, включая иностранные компании, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед федеральными органами исполнительной власти, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100%. В случае принятия поправок правительство сможет использовать данные средства, взимаемые с нерезидентов, без внесения изменений в бюджетную роспись.