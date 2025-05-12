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Самый высокий небоскреб Нью-Йорка впервые сдаст в аренду верхние этажи

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Нью-йоркский небоскреб One World Trade Center, самое высокое здание в городе и в США в целом, впервые предлагает в аренду помещения на верхних этажах, сообщает Bloomberg.

Помещения на 89-м и 90-м этажах здания, находящиеся на высоте около 330 метров, достанутся арендатору, который предложит самую высокую цену.

"Это явно будет кто-то из мира финансов, - сказал Эрик Энгельхарт из Durst Organization, одного из девелоперов. - Возможно, это будет представитель венчурного капитала, инвестирующий в одну из технологических компаний, которая снимает помещение в нашем здании".

В аренду сдается около 46 тысяч квадратных футов на двух этажах. Durst рассчитывает получать около $160 за квадратный фут в год.

Ранее 89-й этаж принадлежал "дочке" инвестфирмы из КНР Vantone Holdings, которая хотела сдавать его в аренду китайским инвесторам, работающим в США, но не смогла найти желающих снять здесь офис. На 90-м этаже располагалось телекоммуникационное оборудование, однако по мере развития технологий и уменьшения размера оборудования примерно половина этажа оказалась свободной.

One World Trade Center входит в комплекс зданий, построенных рядом с разрушенными башнями-близнецами Всемирного торгового центра. Небоскреб сдали в эксплуатацию в 2014 году. Совокупная площадь составляет 3,1 млн квадратных футов, здание заполнено арендаторами на 95%. Среди них - издательство Conde Nast и инвестфирма Energy Capital Partners.

Нью-Йорк США Vantone Holdings Conde Nast Durst Organization Эрик Энгельхарт One World Trade Center
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