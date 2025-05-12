Рубль вырос в паре с юанем на фоне активного повышения цен на нефть

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам понедельника, рубль укрепился на фоне активного роста цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,149 руб., что на 8,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 мая на 2,71 копейки, до 80,8883 руб., и уменьшил курс евро на 2,0322 рубля, до 90,1117 руб.

"На майских праздниках курс рубля был достаточно стабилен на фоне низкой активности участников рынка. При этом на прошлой неделе Минфин озвучил новый объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 5 июня. Итого, Банк России в соответствии с зеркалированием операций Минфина будет ежедневно продавать 6,6 млрд рублей против 10,5 млрд рублей ранее. Это ослабит поддержку рубля в краткосрочной перспективе. По итогам прошедшей недели курс китайского юаня снизился на 1,51% - до 11,24 руб. По данным фьючерсов на МосБирже, доллар подешевел на 0,77%, до 80,86 руб., евро - на 0,75%, до 92,14 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Россия и Китай выстроили устойчивую систему взаимной торговли, защищенную от влияния третьих стран, так как практически все российско-китайские внешнеторговые операции выполняются в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Углублению коммерческих связей заметно содействуют своевременно предпринимаемые в России и Китае скоординированные шаги по переводу расчётов между нашими странами в национальные валюты. Как результат - практически все российско-китайские внешнеторговые операции выполняются в рублях и юанях", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров. "По сути выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", - подчеркнул глава государства.

Инфляция в РФ с 29 апреля по 5 мая 2025 года составила 0,03% после 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 5 мая составил 0,02%, с начала года - 3,22%.

Из данных на конец апреля - начало мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 мая замедлилась до 10,21% с 10,34% на 28 апреля (после тех же 10,34% на конец марта). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 16 мая.

Банк России ожидает снижения годовой инфляции в РФ по итогам второго квартала 2025 года до 10,1%, говорится в комментарии ЦБ к среднесрочному макроэкономическому обзору. По итогам I квартала 2025 года годовая инфляция составила 10,3%, оказавшись ниже февральского прогноза Банка России (10,6%).

"Текущий рост цен в I квартале 2025 года значительно замедлился по сравнению с пиковыми значениями конца 2024 года под влиянием жесткой денежно-кредитной политики и укрепления рубля и составил 8,3% с сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.)", - отмечает ЦБ. Регулятор ожидает, что этот показатель во II квартале составит 7,0% с.к.г.

"Во второй половине года прогнозируется его дальнейшее замедление (за исключением июля, что связано с запланированной индексацией платы за коммунальные услуги). К концу 2025 года текущие темпы роста цен снизятся до 4% с.к.г.", - подчеркивается в комментарии.

Участники апрельской дискуссии по ключевой ставке разошлись в оценке факторов, оказавших основное влияние на укрепление курса рубля. В резюме обсуждения ставки сообщается, что одни участники считали, что на курс больше влияли ожидания улучшения геополитической ситуации, при этом большинство полагало, что укрепление рубля в большей степени связано с жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП).

"Она воздействовала на курс рубля как через снижение спроса на импорт, так и через рост интереса к российским активам в условиях высокого дифференциала ставок (более высокие процентные ставки в России по сравнению со ставками в других странах)", - говорится в резюме.

Поддержку рублю с начала текущего года оказывало стабильное предложение валюты экспортерами при умеренном спросе на нее со стороны импортеров, отмечает ЦБ. Высокие процентные ставки по рублевым кредитам также могли стимулировать компании, имеющие запасы валютной ликвидности, активнее продавать ее для финансирования текущих расходов в рублях. "Такая продажа валюты может быть связана и с желанием получить дополнительный доход от размещения средств по высоким рублевым ставкам", - подчеркивает Банк России.

Рубль также поддерживало проявление эффектов от жесткой ДКП и ожидания участниками рынка улучшения геополитической ситуации. ЦБ отмечает, что даже если исключить влияние курса рубля, текущие темпы роста цен в первом квартале 2025 года снизились.

Цены на нефть продолжают активно расти после сообщений о том, что США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $65,14 за баррель, что на 1,94% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,06%, до $62,28 за баррель.

Как стало известно в понедельник, в ходе переговоров, прошедших в выходные в Швейцарии, США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней. Вашингтон опустит тарифы на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизит ставки на американские товары до 10%.

Изменения вступят в силу 14 мая, говорится в сообщении Белого дома. После принятия этих мер США и Китай создадут механизм для продолжения переговоров по экономическим и торговым вопросам.

Участники рынка восприняли эти заявления как сигнал о снижении напряженности в отношениях между двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти, отмечает Trading Economics. Опасения, что тарифные войны приведут к замедлению экономического роста и ослаблению спроса, оказывали давление на котировки нефти последние месяцы.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 мая поднялась на 10 базисных пунктов - до 20,77% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, в понедельник понизилась на 3 базисных пункта, до 20,97% годовых, в то время как версия на срок три месяца осталась на прежнем уровне - 21,67% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев также не изменилась относительно предыдущего торгового дня и составила 22,08% годовых.