Минсельхоз США прогнозирует экспорт пшеницы из РФ в этом сезоне в 45 млн т, ее сбор - в 83 млн т

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз США дал первые прогнозы производства и экспорта зерна в новом сельхозгоду (июль 2025-июнь 2026 гг.). Согласно им, РФ сохранит лидерство на мировом рынке пшеницы.

Как сообщается в обзоре, опубликованном в понедельник, сбор пшеницы в РФ в этом сезоне может составить 83 млн тонн, ее экспорт - 45 млн тонн.

Оценка экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - составляет 34 млн тонн.

Согласно обзору, в 2024/2025 сельхозгоду (заканчивается 30 июня 2025 года), сбор пшеницы в РФ составил 81,6 млн тонн, ее экспорт оценивается в 43,5 млн тонн.

Сбор фуражного зерна в новом сельхозгоду прогнозируется в 37,73 млн тонн (34,78 млн тонн в 2024/2025 сельхозгоду), его экспорт - в 7,58 млн тонн (7,05 млн тонн).

Прогноз сбора кукурузы в новом сезоне составляет 15 млн тонн (14 млн тонн), ее экспорта - 3,6 млн тонн (3,3 млн тонн).

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы в новом сезоне составляет 808,52 млн тонн, фуражного зерна - 1 млрд 549,52 млн тонн, кукурузы - 1 млрд 264,98 млн тонн.