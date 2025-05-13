Рубль слегка дешевеет к юаню на фоне стабильных котировок нефти

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Утром во вторник на "Московской бирже" рубль слегка дешевеет к юаню на фоне стабильных цен на нефть.

За первую минуту торгов юань подорожал на 0,5 копейки до 11,154 рубля. При этом юань оказался на 2,49 копейки ниже уровня действующего официального курса.

"Курс рубля остается крепким на фоне сохранения актуальности "мирной повестки", а также все еще низкой активности спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. С сегодняшнего дня Минфин возобновляет покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а Банк России, соответственно, снизит объем чистых операций по продаже юаней на рынке (с 10,5 млрд рублей до 6,5 млрд рублей в день). Это скорее всего ограничит склонность рубля к укреплению, но вряд ли поспособствует его ослаблению. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему рассчитываем на активизацию спроса на валюту со стороны импортеров и на смещение курса в район 11,5-12 рублей за юань. Однако геополитическая повестка может продолжить вносить коррективы в формирование курсового тренда. Сегодня не исключаем дальнейший умеренный дрейф курса к нижней границе текущего торгового диапазона 11-11,5 рубля за юань", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Участники рынка ждут переговоров по Украине, проведение которых запланировано на 15 мая в Стамбуле. С предложением возобновить с этой даты прямые переговоры с Украиной ранее выступил президент Владимир Путин.

Минфин с 13 мая по 5 июня планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на 41,6 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 2,3 млрд рублей. С 7 апреля по 12 мая Минфин продавал валюту и золото на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составлял эквивалент 1,6 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке. ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд рублей.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 13 мая по 5 июня 2025 года будет продавать валюту объемом 6,56 млрд рублей в день (с 7 апреля по 12 мая 2025 года он продавал валюту объемом 10,46 млрд рублей в день).

Цены на нефть стабилизировались во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии вслед за объявлением Вашингтоном и Пекином о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней. США опустят пошлины на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизит пошлины на американские товары до 10%. Изменения вступят в силу 14 мая, сообщил Белый дом.

К 10:05 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,06% до $64,92 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,02%, до $61,96 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в понедельник на максимумах за две недели - $64,96 (+1,64%) и $61,95 (+1,52%) за баррель соответственно.