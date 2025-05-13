В начале основной сессии вторника индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Во вторник основная сессия на "Мосбирже" продолжилась ростом на сохраняющихся надеждах на успешные переговоры в Стамбуле 15 мая по урегулированию украинского конфликта; сдерживающим фактором выступает забуксовавшая в росте нефть (фьючерс на Brent торгуется вблизи $65 за баррель, накануне цена превышала $66).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3% к уровню закрытия основной сессии накануне, в лидерах роста выступили акции ОК "Русал" (+1,6%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2939,99 пункта, индекс РТС вырос на 0,3% до 1144,96 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 13 мая, составляет 80,8883 рубля (+2,71 копейки).

Подорожали также акции "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,7%), "ВК" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,3% "префы"), "ММК" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

11 мая президент Владимир Путин предложил возобновить прерванные прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая.

Киеву следует немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, такие переговоры, "по крайней мере, позволят определить, возможна ли сделка". "Если же она невозможна, европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и будут действовать в зависимости от ситуации", - добавил Трамп.

12 мая Трамп предположил, что российская сторона в итоге согласится на перемирие с Украиной. "У меня есть ощущение, что они согласятся", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, будут ли США вводить санкции, если Россия не согласится на предложенное Западом и Украиной 30-дневное перемирие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 мая заявил, что возникшими новыми возможностями для решения украинского кризиса нельзя пренебрегать. Также Эрдоган подтвердил готовность принять российскую и украинскую делегации в Стамбуле. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предположил, что Россия и Украина в ближайшие дни смогут согласовать условия для начала переговорного процесса в Стамбуле.

Евросоюз готов дождаться переговоров по Украине, проведение которых запланировано на 15 мая в Стамбуле, прежде чем настаивать на введении новых антироссийских санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, лидеры ЕС готовы дождаться возможной встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского до того, как просить США ввести санкции в отношении Москвы.

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, российские инвесторы позитивно отреагировали на прозвучавшие со стороны России и США предложения по возобновлению прерванных в 2022 году переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Президент США заявил, что готов отправиться в Турцию, если это поможет урегулированию. Пока что договоренности по проведению переговоров нет, но даже надежды на них хватило для роста рынка акций.

Кроме того, рынок был поддержан позитивным внешним фоном в связи с деэскалацией торговых войн между США и Китаем. При этом некоторой нервозности добавляет возможность введения новых антироссийских санкций со стороны ЕС и США, если не удастся достигнуть прогресса в переговорах по Украине, отметил аналитик.

С технической точки зрения индекс МосБиржи пытается подняться до границы среднесрочного нисходящего тренда, расположенной чуть ниже отметки 3000 пунктов. В то же время в случае коррекции ближайшей сильной поддержкой будет выступать уровень 2750 пунктов, считает Кауфман.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", улучшению рыночных настроений способствовало повышение нефтяных котировок на фоне новостей об ослаблении напряженности в мировой торговле. Это, в свою очередь, обусловило всплеск интереса инвесторов в отношении рискованных активов на глобальных рынках и распродажи золота.

До конца текущей недели динамика фондовых индексов на российском рынке, скорее всего, будет определяться геополитическими новостями. Инвесторы питают надежды на положительные результаты встречи в Стамбуле представителей России и Украины. На этом фоне индекс МосБиржи в ближайшие дни может проверить на прочность уровень 3000 пунктов, полагают эксперты "Цифра брокер".

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи во вторник будет находиться в диапазоне 2900-3000 пунктов. Основной темой в данный момент является ожидание успеха или как минимум положительного сантимента во время прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая. Цены на нефть Brent на фоне новостей о внушительном снижении взаимных торговых пошлин между США и КНР отскочили вверх, оправданный фундаментально диапазон сохраняется на уровне $60-65 за баррель Brent.

"Сегодня ждем, что индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 2900-3000 пунктов, тяготея к умеренному росту. В фокусе - возвращение инвесторов после длинных выходных и активизация покупок в чувствительных к внешнему фону бумагах ("Газпром", "Роснефть", "НОВАТЭК"), также могут быть интересными отдельные бумаги внутренних секторов ("Лента", "ИКС 5"), считает Крылова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что поводов для дальнейшего роста российских акций нет.

Индекс МосБиржи накануне начал торги хорошим "гэпом" вверх, отыгрывая угасание рисков вокруг ухудшения геополитики в выходные. По итогам дня индикатор прибавил внушительные 2,8%, однако внутри дня продолжения восходящего движения не наблюдалось, констатирует эксперт.

"Не видим мы и поводов для тенденции к росту во вторник. Инвесторы будут ждать четверга, когда, возможно, состоятся переговоры по Украине. Но мы бы не стали закладываться на их благоприятный исход. Положительный сюрприз может преподнести инфляция, которой пора бы снижаться. Банк России опубликовал комментарии к своему новому среднесрочному прогнозу, согласно которому пик инфляции ожидается в первом квартале 2025 года, а потом она должна пойти на спад. С учетом того, что экономика уже переварила резкий рост расходов бюджета в январе-феврале, а укрепление рубля должно привести к снижению стоимости импорта, этот сценарий выглядит вполне реалистичным. Однако даже возможное замедление роста цен не может стать драйвером для мощного роста рынка акций", - считает Антонов.

В США индексы акций накануне подскочили на 2,8-4,4% во главе с Nasdaq после объявления США и Китаем о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней.

Вашингтон уменьшит пошлины на большинство китайских товаров до 30% со 145%, Пекин снизит пошлины на американские товары до 10% со 125%. Изменения вступят в силу 14 мая.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "переговоры были продуктивными". Со своей стороны китайский вице-премьер Хэ Лифэн сообщил, что США и КНР "пришли к важному консенсусу". По его словам, Пекин и Вашингтон "сделали важный шаг на пути к решению разногласий через равноправный диалог".

Ожидается, что в ближайшие недели Вашингтон и Пекин приступят к обсуждению более комплексного торгового соглашения.

Достигнутые договоренности говорят о деэскалации в торговой войне, которая на протяжении многих недель держала финансовые рынки в напряжении, отмечают эксперты.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi топчется на месте, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%), умеренно "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3-0,5%).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Китай согласился отменить некоторые барьеры для американских товаров, не связанные с пошлинами.

В Гонконге трейдеры фиксируют прибыль после восьми сессий роста, который вывел Hang Seng на максимум за несколько недель.

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены приостановили рост, усилившийся накануне на новостях о взаимном снижении торговых пошлин США и Китая (фьючерс на Brent в понедельник локально поднимался выше $66 за баррель).

К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,02% до $64,95 за баррель (+1,6% накануне), июньские фьючерсы на WTI дорожали на 0,05% до $61,97 за баррель (+1,5% в понедельник).

Brent и WTI завершили торги в понедельник на максимумах за две недели.

Опасения относительно того, что тарифные войны приведут к замедлению экономического роста и ослаблению спроса, оказывали давление на котировки нефти последние месяцы.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции ПАО "ИВА" (+6,6%), ПАО "Группа "Русагро" (+4,1%), ПАО "Займер" (+3,5%, до 157,75 рубля).

Совет директоров микрофинансовой компании "Займер" на заседании 13 мая рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за I квартал 2025 года в размере 4,58 рубля на бумагу. Всего на выплату дивидендов планируется направить 458 млн рублей, что составляет половину чистой прибыли "Займера" за I квартал 2025 года по МСФО (916 млн рублей). Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 29 июня.