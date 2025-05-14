Поиск

Brent подешевела до $65,9 за баррель

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть ускорилось днем в среду на сигналах о росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе.

К 13:55 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,73 (1,1%), до $65,9 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,76 (1,19%), до $62,91 за баррель.

Накануне обе марки подорожали более чем на 2,5% и завершили торги на максимумах с конца апреля.

Главным позитивным фактором для рынка нефти на этой неделе стала новость о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит создание Тегераном ядерного оружия, и добавил, что Штаты продолжат политику максимального давления и будут стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, если иранское руководство не пойдёт навстречу в переговорах о ядерной сделке, отметил американский лидер.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,29 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,49 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду, аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

"Небольшое снижение котировок стало реакцией на неожиданный рост запасов нефти, - отметил аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга. - Скорее всего, торговая сделка с Китаем станет лучшей новостью, которую мы увидим в обозримом будущем, поскольку по мере приближения конца срока действия сниженных пошлин возможен рост разногласий".

Brent API WTI Дональд Трамп США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ОПЕК отметила рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в марте на 2% к февралю

В РФ заявили, что цены на топливо в рознице стабильны, дефицита на рынке нет

В РФ заявили, что цены на топливо в рознице стабильны, дефицита на рынке нет

SpaceX наметила испытательный пуск лунной ракеты и корабля Starship на 22 мая

Закрытые торги по продаже флота и имущества Мурманского пароходства пройдут 18 июня

Финтех-подразделение Ozon размещает ЦФА на 3 млрд рублей

Финтех-подразделение Ozon размещает ЦФА на 3 млрд рублей

Импорт картошки в Россию вырос к 7 мая в 3,5 раза

Импорт картошки в Россию вырос к 7 мая в 3,5 раза

Замороженные активы РФ в I квартале принесли Euroclear 1,5 млрд евро процентных доходов

Bloomberg сообщил о секретных продажах алмазов De Beers со скидкой 10-20%

Bloomberg сообщил о секретных продажах алмазов De Beers со скидкой 10-20%
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });