Brent подешевела до $65,9 за баррель

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть ускорилось днем в среду на сигналах о росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе.

К 13:55 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,73 (1,1%), до $65,9 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,76 (1,19%), до $62,91 за баррель.

Накануне обе марки подорожали более чем на 2,5% и завершили торги на максимумах с конца апреля.

Главным позитивным фактором для рынка нефти на этой неделе стала новость о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит создание Тегераном ядерного оружия, и добавил, что Штаты продолжат политику максимального давления и будут стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, если иранское руководство не пойдёт навстречу в переговорах о ядерной сделке, отметил американский лидер.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,29 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,49 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду, аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

"Небольшое снижение котировок стало реакцией на неожиданный рост запасов нефти, - отметил аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга. - Скорее всего, торговая сделка с Китаем станет лучшей новостью, которую мы увидим в обозримом будущем, поскольку по мере приближения конца срока действия сниженных пошлин возможен рост разногласий".