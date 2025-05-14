Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Лидирует в откате "Норникель"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует коррекционное снижение после заметного роста в начале недели в ожидании переговоров российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле; некоторое давление на котировки российских акций оказывают и снижающиеся мировые цены на нефть.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2926,43 пункта (-0,31%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,2%.

Подешевели акции "Норникеля" (-1,2%), "Аэрофлота" (-0,7%), "НЛМК" (-0,7%), МКПАО "ВК" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Полюса" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), Сбербанка (-0,4%, "префы" потеряли в цене 0,2%), "Магнита" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%, "префы" снизились в цене также на 0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,4%).

Российская делегация будет 15 мая в Стамбуле ожидать украинскую, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", - сказал он ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Госсекретарь США Марко Рубио отправится в Стамбул, где, как ожидается, пройдут переговоры РФ и Украины, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп. "Марко отправится туда, другие наши люди - тоже", - сказал он в ходе выступления в Саудовской Аравии.

Ранее во вторник американские СМИ сообщали, что в Стамбул планируют отправиться спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В сообщениях отмечалось, что они не планируют участвовать в переговорном процессе, а лишь будут наблюдать за его ходом. Келлог в администрации Трампа отвечает за контакты с Украиной и европейскими странами, тогда как Уиткофф в последние месяцы активно контактировал с российской стороной.

На мировых нефтяных площадках в среду утром преобладают негативные настроения - котировки корректируются вниз после заметного роста накануне на новости, что США опустят пошлины на большинство китайских товаров до 30%, а Пекин снизит пошлины на американские товары до 10% (изменения вступят в силу 14 мая и продлятся 90 дней). Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $66,27 за баррель, что на 0,53% ниже уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 0,52% - до $63,34 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленными изменениями. S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам второй сессии подряд на оптимизме, связанном с договоренностью США и Китая о взаимном снижении торговых пошлин, а также обнадеживающими статданными. Dow Jones Industrial Average оказался в минусе, чему способствовало резкое падение котировок UnitedHealth после замены CEO компании.

Вышедшие во вторник данные министерства труда США указали на замедление годового темпа инфляции в стране в прошлом месяце. Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в апреле увеличились на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, тогда как в марте их рост составил 2,4%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал сохранение инфляции на уровне предыдущего месяца. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 2,8% в годовом выражении, как и ожидали аналитики.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Аналитики и участники рынка в основном полагают, что ФРС не будет уменьшать процентную ставку раньше сентября, но по-прежнему ожидают двух ее снижений по 25 базисных пунктов в текущем году.

В четверг министерство труда США опубликует отчет об изменении цен производителей в апреле.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром не демонстрирует яркой динамики (-0,01%), что говорит о вероятном сохранении нейтральных настроений на фондовых биржах США в середине недели.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 14 мая не сложилось единой динамики. Так, фондовые индексы Китая, Гонконга и Южной Кореи демонстрируют рост в пределах 0,3-1,4%, в то время как фондовые индикаторы Австралии и Японии снижаются на 0,1-0,7%.