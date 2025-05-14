Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,6% в основную сессию торгов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду корректируется вниз в рамках фиксации прибыли игроками после роста с начала недели на ожиданиях переговоров российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле; сдерживают покупателей также смешанные сигналы с внешних фондовых площадок и проседающая нефть (фьючерс на Brent вернулся ниже $66,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов просели на 0,6%, лидируют в снижении акции "Эн+ груп" (-2,4%) и ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,8%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2917,4 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1140,96 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 мая, составил 80,55 руб. (-33,83 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-1,4%), "Норникеля" (-1,4%), "НЛМК" (-1,2%), "Северстали" (-1,2%), "ВК" (-1,1%), ОК "Русал" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "ММК" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,6% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,2%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,5%).

Российская делегация будет 15 мая в Стамбуле ожидать украинскую, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", - сказал он ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь США Марко Рубио отправится в Стамбул, где, как ожидается, пройдут переговоры РФ и Украины. "Марко отправится туда, другие наши люди - тоже", - сказал он в ходе выступления в Саудовской Аравии.

Ранее во вторник американские СМИ сообщали, что в Стамбул планируют отправиться спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В сообщениях отмечалось, что они не планируют участвовать в переговорном процессе, а лишь будут наблюдать за его ходом.

Комментарии аналитиков

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в среду может тяготеть к откату к 2900 пунктам.

В отсутствие дополнительных геополитических вводных и неуверенность в устойчивости отскока нефтяных котировок, оптимизм на рынке акций РФ сократился, как и торговая активность. В результате попытки индекса Мосбиржи выйти выше 2940 пунктов и направиться к "круглой" отметке 3000 пунктов пока остаются неудачными, отмечает аналитик.

"В среду инвесторы, учитывая высокие новостные риски четверга, могут продолжит сохранять осторожность. В отсутствие значимых новостей индекс МосБиржи может тяготеть к откату к нижней границе диапазона 2900-3000 пунктов, который способен сохранить свою актуальность при текущей рублевой стоимости нефти", - полагает Локтюхов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, все внимание инвесторов направлено на предстоящие переговоры РФ и Украины в Турции. Российские власти пока говорят, что продолжают готовиться к переговорам, тогда как состав делегации не называется. Также непонятно, кто будет присутствовать от украинской стороны. Определенную интригу создают сообщения о том, что президент США Трамп не исключает участия во встрече, но только если на нее приедет и президент РФ Владимир Путин.

Между тем, сомнения в успешности переговоров усиливают слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что российская сторона считает Киев и его союзников недоговороспособными. На таком фоне инвесторы предпочли занять выжидательную позицию и не делать резких движений, полагает аналитик.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе отскока преодолел уровень 2890 пунктов. Ожидаем продолжения повышения с ближайшей целью на сопротивление 3000 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя", - считает Додонов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также полагают, что инвесторы не склонны опережать события, предпочитая занимать выжидательную позицию. На нефтяном рынке баланс рисков складывается в пользу стабилизации котировок в диапазоне $60-70 за баррель Brent, учитывая ослабление напряженности в мировой торговле и тот факт, что более низкие цены на нефть естественным образом могут ограничивать объемы нефтедобычи.

В среду внимание инвесторов привлекут данные Росстата по инфляции в апреле, которые выйдут во второй половине дня вместе с недельными данными по индексу потребительских цен. На фоне надежд на разрядку геополитической напряженности индекс МосБиржи восстановился от минимумов мая и достиг уровня сопротивления, которому соответствует линия 200-дневного скользящего среднего в области 2940 пунктов. В краткосрочной перспективе поток новостей, связанных с переговорами в Стамбуле, может спровоцировать повышенную волатильность на рынке. Тем не менее до конца года динамика индекса будет определяться показателями инфляции и данными по корпоративной прибыли. При прочих равных индекс МосБиржи может превысить отметку 3000 пунктов. в ближайшие дни или недели, полагают эксперты "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые рынки

В США накануне индексы акций изменились на 0,6-1,6%: выросли S&P 500 (+0,7%) и Nasdaq (+1,6%) по итогам второй сессии подряд на оптимизме, связанном с договоренностью США и Китая о взаимном снижении торговых пошлин, а также обнадеживающими статданными. Просел индекс Dow Jones (-0,6%) на фоне резкого падения котировок UnitedHealth (-17,8%) после замены CEO компании и отзыва годового прогноза.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Цены производителей в Японии в апреле выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 4% в годовом выражении, сообщил ЦБ страны. Это совпало со средним прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Безработица в Южной Корее в апреле опустилась до 2,7% по сравнению с 2,9% месяцем ранее, сообщило статуправление. При этом количество нетрудоустроенных граждан сократилось на 3,4% в годовом выражении - до 854 тыс. человек.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $66,37 за баррель (-0,4% и +2,6% накануне), июньская цена фьючерса на WTI - $63,4 за баррель (-0,4% и +2,8% во вторник).

Главным позитивным фактором для рынка нефти на этой неделе стала новость о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит создания Тегераном ядерного оружия, и добавил, что Штаты продолжат политику максимального давления и будут стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, если иранское руководство не пойдёт навстречу в переговорах о ядерной сделке, отметил американский лидер.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,29 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,49 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 МСК; аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,4 млн баррелей.