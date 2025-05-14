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Brent остается в минусе и торгуется у $66,33 за баррель

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти отступили от минимумов сессии, но остаются в минусе после выхода официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

К 18:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,3 (0,45%), до $66,33 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,28 (0,44%), до $63,39 за баррель.

Накануне обе марки подорожали более чем на 2,5% и завершили торги на максимумах с конца апреля на оптимизме, связанном с новостью о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит создания Тегераном ядерного оружия, и добавил, что Штаты продолжат политику максимального давления и будут стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, если иранское руководство не пойдёт навстречу в переговорах о ядерной сделке.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,454 млн баррелей, тогда как аналитики, прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем ожидали сокращения запасов на 1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина уменьшились на 1,022 млн баррелей, дистиллятов - на 3,155 млн баррелей. Эксперты прогнозировали снижение запасов бензина на 600 тысяч баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 100 тысяч баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 1,069 млн баррелей.

Brent WTI Дональд Трамп Китай Кушинг США Минэнерго
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