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Цена нефти Brent снизилась до $66,24 за баррель после скачка накануне

Цена нефти Brent снизилась до $66,24 за баррель после скачка накануне
Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по Москве снижается на $0,39 (0,59%) до $66,24 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на $1,67 (2,57%) до $66,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,38 (0,6%) до $63,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,72 (2,78%) до $63,67 за баррель.

Главным позитивным фактором для рынка нефти на этой неделе стала новость о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит создание Тегераном ядерного оружия, и добавил, что Штаты продолжат политику максимального давления и будут стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, если иранское руководство не пойдет навстречу в переговорах о ядерной сделке, отметил американский лидер.

"Оптимизм по поводу торговли и угрозы иранских санкций оказали серьезную поддержку нефтяному рынку, - отметил Уоррен Паттерсон из ING. - Однако по мере того, как история с пошлинами будет отходить на второй план, внимание рынка переключится на поставки ОПЕК+ и на то, собирается ли альянс продолжать активно наращивать предложение".

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,29 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,49 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по Москве в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

Brent нефть
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