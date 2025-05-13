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Цена нефти Brent превысила $66,2 за баррель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть ускорился вечером во вторник.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:30 по московскому времени поднимается на $1,27 (1,96%), до $66,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к этому времени на $1,38 (2,23%), до $63,33 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на максимумах за две недели на новости, что США снизят пошлины на большинство китайских товаров до 30%, а Пекин уменьшит пошлины на американские товары до 10%. Изменения вступят в силу 14 мая и будут действовать 90 дней, сообщил Белый дом.

Теперь рынок оценивает возможные последствия такого "торгового перемирия", отметил аналитик PVM Тамаш Варга.

"С учетом запланированного резкого повышения поставок странами ОПЕК+ в мае и июне потенциал для роста котировок может быть ограниченным", - сказал он.

Как сообщалось, восемь стран ОПЕК+, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение с июня увеличить квоты на 411 тыс. б/с. В марте было решено, что увеличение начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с шагом примерно 135-140 тыс. б/с в месяц. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май.

Также во вторник инвесторы следят за визитом президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Ожидается, что американский лидер встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В рамках ближневосточного турне Трамп также посетит Катар и ОАЭ.

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