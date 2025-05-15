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Brent подешевела до $64,58 за баррель

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в четверг на сообщениях о готовности Ирана подписать соглашение с США по атому на определенных условиях. Тегеран готов на заключение соглашения в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций, заявил тNBC News советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

К 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,51 (2,28%) до $64,58 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,54 (0,81%), до $66,09 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,4 (2,22%), до $61,75 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,52 (0,82%), до $63,15 за баррель.

"Цены на нефть падают на ожиданиях, что сделка Вашингтона и Тегерана приведет к смягчению недавно ужесточенных санкций США в отношении Ирана, и это ухудшит глобальный баланс спроса и предложения на рынке", - отмечает экономист Nomura Securities Юки Такасима.

Снижению рынка в среду способствовали данные о неожиданном росте запасов нефти в США. Как сообщило Министерство энергетики, коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,454 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их сокращения на 1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 1,069 млн баррелей.

Товарные запасы бензина уменьшились на 1,022 млн баррелей, дистиллятов - на 3,155 млн баррелей.

Brent WTI Иран Кушинг США Минэнерго
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