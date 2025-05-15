Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,9%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг снижается из-за сомнений инвесторов в успешности стартующих в четверг в Стамбуле российско-украинских переговоров по мирному завершению конфликта на Украине, а также на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $65 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов упал на 1,9%, не удержав рубеж 2900 пунктов, лидерами отката выступили акции АФК "Система" (-4,2%), МКБ (-4%), "Группы компаний ПИК" (-3,5%).

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2868,63 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 мая, составляет 80,2237 руб. (-32,63 копейки).

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (-3,1%), "Роснефти" (-2,8%), "Газпрома" (-2,4%), "ВК" (-2,4%), "Т-Технологии" (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (-2,3% и -0,9% "префы"), "НЛМК" (-2,2%), "Аэрофлота" (-2,1%), "Московской биржи" (-2%), "АЛРОСА" (-1,8%), Сбербанка (-1,8% и -2% "префы"), ВТБ (-1,8%), "Магнита" (-1,7%), "Северстали" (-1,6%), "ФосАгро" (-1,6%), ОК "Русал" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "Норникеля" (-1,3%), "ММК" (-1,1%), "МТС" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,1%).

Рынок акций РФ ускорил снижение в конце вечерней сессии на Мосбирже накануне, когда стало известно, что российскую делегацию на переговорах РФ-Украина в Стамбуле возглавит помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

В составе делегации замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил актуальность заявления президента Владимира Путина о готовности Москвы к этим переговорам. "Я могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в ночном заявлении 11 мая сохраняет свою актуальность. Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг", - сказал Песков журналистам в среду.

Между тем готовность приехать в Стамбул для переговоров конкретно с Путиным выразил Владимир Зеленский, а из Вашингтона накануне поступили известия о том, что в Турцию едут госсекретарь США Марко Рубио (правда пока на встречу глав МИД стран НАТО в Анталье), а также спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и американский спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Президент РФ Путин в минувшее воскресенье предложил возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году. Пресс-секретарь президента РФ Песков в среду заявил, что на 15 мая у самого Путина запланированы рабочие встречи.

Президент США Трамп не планирует ехать в Турцию на переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной, сообщил телеканал CNN со ссылкой представителей Белого дома. Как заявили собеседники телеканала, Трамп не планирует ехать в Турцию, чтобы присоединиться к переговорам по Украине.

Тем временем, вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 6 по 12 мая составила 0,06% после 0,03% с 29 апреля по 5 мая, 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля. С начала месяца рост цен к 12 мая составил 0,08%, с начала года - 3,28%.

Из данных за конец апреля - начало мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 12 мая замедлилась до 10,09% с 10,21% на 5 мая (после 10,34% на конец марта). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 16 мая.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, давление на рынок акций РФ продолжает оказывать геополитическая неопределенность относительно переговоров России и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что восстановление российско-американских отношений и украинское урегулирование являются двумя не зависящими друг от друга вопросами, которыми занимается Россия. Сейчас рынок отражает осторожные настроения инвесторов, которые находятся в ожидании новостей о продвижении переговоров с Украиной, полагает аналитик.

Также ЕС согласовал 17-й пакет санкций, принять который могут на следующей неделе. По мнению иностранных изданий, меры затронут 149 нефтяных танкеров, которые, как считают в ЕС, связаны с российским "теневым флотом", отметила аналитик. Евросоюз также рассматривал внесение в санкционный список компании Litasco Middle East DMCC - торгового подразделения "ЛУКОЙЛа", которое базируется в Дубае, отметила Гудым.

Индекс МосБиржи откатился от уровня сопротивления 2943 пункта. Внизу есть незакрытый "гэп" в области 2861-2895 пунктов, куда откатился индекс на негативных новостях. При улучшении новостного фона следующим уровнем сопротивления может стать область 3050 пунктов, считает аналитик "Финама".

В США в среду просел индекс акций Dow Jones (-0,2%), но подросли S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,7%). Трейдеры продолжают следить за ближневосточным визитом президента США Трампа, а также новостями, касающимися переговоров Вашингтона с торговыми партнерами.

Статданные, опубликованные во вторник, показали ослабление инфляции в США, что усилило надежды инвесторов на два снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году, отмечает Trading Economics.

Как сообщило Минтруда США, темпы роста потребительских цен в стране в апреле замедлились до минимальных с февраля 2021 года 2,3% с мартовских 2,4%.

Заместитель председателя американского ЦБ Филип Джефферсон заявил в среду, что пошлины и вызванная ими неопределенность могут привести к усилению инфляции в Штатах в этом году. "Сохранение пошлин на текущих уровнях прервет прогресс в замедлении инфляции и приведет по крайней мере ко временному ее усилению", - сказал Джефферсон в ходе мероприятия, организованного Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 0,1-0,4%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены ускорили снижение.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве в четверг составила $64,68 за баррель (-2,1%), цена июньского фьючерса на WTI - $61,77 за баррель (-2,2%).

Как показали вышедшие в среду данные Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,454 млн баррелей, тогда как аналитики, прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем ожидали сокращения запасов на 1 млн баррелей.