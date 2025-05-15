В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,8%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В четверг в начале основной сессии на "Мосбирже" рынок акций снижается из-за фиксации прибыли игроками перед началом в Стамбуле российско-украинских переговоров, а также на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $64 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,8%, лидируют в откате акции АФК "Система" (-4%), ПАО "Сегежа Групп" (-3,3%), "Роснефти" (-3%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1,8% до 2872,81 пункта, индекс РТС снизился на 1,8% до 1128,09 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 15 мая, составляет 80,2237 рубля (-32,63 копейки).

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (-2,9%), "НЛМК" (-2,8%), "Группы компаний ПИК" (-2,8%), "ВК" (-2,7%), "Газпрома" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2,6% и -1% "префы"), "АЛРОСА" (-2,3%), "ММК" (-2,1%), "Аэрофлота" (-2%), "Северстали" (-2%), ОК "Русал" (-2%), "Магнита" (-1,9%), "Т-Технологии" (-1,8%), "Московской биржи" (-1,7%), Сбербанка (-1,7% и -2% "префы"), ВТБ (-1,5%), "Норникеля" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "МТС" (-1,2%), "ФосАгро" (-0,9%).

Сбербанк в январе-апреле 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,5% - до 542,3 млрд рублей с 495,1 млрд рублей годом ранее. В апреле чистая прибыль банка выросла на 5,1% - до 137,8 млрд рублей (131,1 млрд рублей в апреле 2024 года).

Рынок акций ускорил снижение в конце вечерней сессии на "Мосбирже" накануне, когда стало известно, что российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле возглавит помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

В составе делегации замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил актуальность заявления Владимира Путина о готовности Москвы к этим переговорам. "Я могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в ночном заявлении 11 мая сохраняет свою актуальность. Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг", - сказал он.

Ранее готовность приехать в Стамбул для переговоров конкретно с Путиным выразил Владимир Зеленский, а из Вашингтона накануне поступили известия о том, что в Турцию едут госсекретарь США Марко Рубио (правда, пока на встречу глав МИД стран НАТО в Анталье), а также спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и американский спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Песков в среду заявил, что на 15 мая у самого Путина запланированы рабочие встречи.

Президент США Трамп не планирует ехать в Турцию на переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной, сообщила CNN со ссылкой представителей Белого дома.

Данные Росстата показали сохраняющиеся низкие темпы инфляции в России, что подогревает ожидания смягчения монетарной политики ЦБ. Так, инфляция в РФ с 6 по 12 мая составила 0,06% после 0,03% с 29 апреля по 5 мая, 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля. С начала месяца рост цен к 12 мая составил 0,08%, с начала года - 3,28%, сообщил Росстат.

Из данных за конец апреля - начало мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 12 мая замедлилась до 10,09% с 10,21% на 5 мая (после 10,34% на конец марта). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 16 мая.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, давление на российский рынок акций продолжает оказывать геополитическая неопределенность относительно переговоров России и Украины. Дмитрий Песков заявил, что восстановление российско-американских отношений и украинское урегулирование являются двумя не зависящими друг от друга вопросами, которыми занимается Россия. Сейчас рынок отражает осторожные настроения инвесторов, которые находятся в ожидании новостей о продвижении переговоров с Украиной, полагает аналитик.

ЕС согласовал 17-й пакет санкций, принять который могут на следующей неделе. По мнению иностранных изданий, меры затронут 149 нефтяных танкеров, которые, как считают в ЕС, связаны с российским "теневым флотом", отметила аналитик. Евросоюз также рассматривал внесение в санкционный список компании Litasco Middle East DMCC - торгового подразделения "ЛУКОЙЛа", которое базируется в Дубае, отметила Гудым.

Индекс МосБиржи откатился от уровня сопротивления 2943 пункта. Внизу есть незакрытый "гэп" в области 2861-2895 пунктов, куда откатился индекс на негативных новостях. При улучшении новостного фона следующим уровнем сопротивления может стать область 3050 пунктов, считает аналитик "Финама".

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", внимание рынка приковано к ожидаемым переговорам по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле. Отсутствие ясности относительно формата и отсутствие высших представителей власти на переговорах вызвали усиление опасений инвесторов, что привело к распродажам на рынке акций РФ.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что в ожидании новостей из Стамбула индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 2840-2900 пунктов.

Отсутствие новостей, подтверждающих высокий статус переговоров в Стамбуле, привело к некоторому усилению коррекционных настроений - индекс МосБиржи откатился ниже 2900 пунктов.

В четверг повышенная волатильность на фондовом рынке может сохраниться ввиду неопределенности относительно итогов прямых контактов делегаций России и Украины, способных стать триггером для активизации крупных игроков. До появления новостей с переговоров индекс МосБиржи будет находиться между 200-дневной (2840 пунктов) и 20-дневной (2900 пунктов) средними, считает Локтюхов.

В США в среду просел индекс акций Dow Jones (-0,2%), но подросли S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,7%). Трейдеры продолжают следить за ближневосточным визитом президента США Трампа, а также новостями, касающимися переговоров Вашингтона с торговыми партнерами.

Статданные показали ослабление инфляции в США, что усилило надежды инвесторов на два снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году, отмечает Trading Economics.

Как сообщило Минтруда США, темпы роста потребительских цен в стране в апреле замедлились до минимальных с февраля 2021 года 2,3% с мартовских 2,4%.

Заместитель председателя американского ЦБ Филип Джефферсон заявил, что пошлины и вызванная ими неопределенность могут привести к усилению инфляции в Штатах в этом году. "Сохранение пошлин на текущих уровнях прервет прогресс в замедлении инфляции и приведет по крайней мере ко временному ее усилению", - сказал Джефферсон в ходе мероприятия, организованного Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 0,2-0,5%).

Количество занятых в Австралии в апреле повысилось на 89 тыс. - до рекордных 14,64 млн, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Эксперты в среднем ожидали подъема всего на 20 тыс., по данным Trading Economics.

Ралли мировых фондовых рынков, вызванное торговым соглашением Китая и США, идет на спад, пишет Trading Economics. Внимание инвесторов переключается на перспективы корпоративных прибылей и экономического роста.

Власти Китая со среды сняли ограничения на экспорт редкоземельных элементов и технологий военного назначения для 28 американских структур. Экспортеры смогут в течение 90 дней подавать заявки на соответствующие лицензии.

Кроме того, КНР отменила торговые и инвестиционные запреты для 17 компаний из США, назвав этот шаг потенциальной перезагрузкой двусторонних отношений.

Экономика Великобритании в первом квартале выросла на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,6%, сообщает Trading Economics. В четвертом квартале прошлого года британский ВВП вырос на 0,1%.

На нефтяном рынке утром в четверг ускорили снижение после известий о готовности Ирана подписать соглашение с США по атому на определенных условиях.

К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 3,1% до $64,04 за баррель (-0,8% в среду), июньские фьючерсы на WTI дешевели на 3,2% до $61,11 за баррель (-0,8% накануне).

Тегеран готов на заключение соглашения в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций, заявил телеканалу NBC News советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

Снижению рынка в среду способствовали данные Минэнерго о неожиданном росте запасов нефти в США. Коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,454 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их сокращения на 1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 1,069 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 1,022 млн баррелей, дистиллятов - на 3,155 млн баррелей.