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Eni обсуждает продажу ВИЭ-подразделения Plenitude инвестфонду Ares за 2 млрд евро

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA начала эксклюзивные переговоры о продаже 20% в подразделении Plenitude, специализирующемся на низкоуглеродной энергии, американскому инвестфонду Ares Alternative Credit Management. Сумма сделки может составить около 2 млрд евро, сообщила пресс-служба Eni.

Стороны исходят из расчета стоимости Plenitude в 9,8-10,2 млрд евро.

Интерес к покупке доли в компании проявили "несколько известных международных игроков".

Plenitude, ориентированная на ВИЭ, поставляет электроэнергию порядка 10 млн европейских потребителей, а также управляет широкой сетью зарядных станций для электромобилей.

Eni Plenitude Ares Alternative Credit Management США Италия
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