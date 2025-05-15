Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль опустился в ожидании новостей о российско-украинских переговорах в Стамбуле. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,117 руб., что на 5,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 мая на 8,97 копейки, до 80,3134 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28,1 копейки, до 90,1011 руб./EUR1.

"Положительная динамика курса рубля в апреле объясняется превышением объемов продаж валюты над объемами ее покупки. В то же время на курс национальной валюты в значительной степени продолжает оказывать влияние геополитическая обстановка. Пока не наступит ясность с перспективами мирного урегулирования российско-украинского военного противостояния, движение курса рубля трудно предсказать. Начавшиеся в Стамбуле переговоры между российской и украинской делегацией могут прояснить готовность сторон к завершению конфликта в ближайшей перспективе. При отсутствии явно негативных новостей курс рубля останется в диапазоне 80-85 руб. за доллар США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

Российская делегация, сформированная для переговоров с Украиной, отправилась в комплекс Долмабахче, где запланированы переговоры, передал корреспондент "Интерфакса". Как сообщил корреспондент агентства, делегация выехала из генерального консульства РФ в Стамбуле около 17:40.

Прямые российско-украинские переговоры планируются в Стамбуле в четверг. Российскую делегацию на переговорах России и Украины в Турции возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

Возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году, президент РФ Владимир Путин предложил в минувшее воскресенье.

В ходе совещания по подготовке работы делегации РФ в Стамбуле Путин накануне определил переговорную позицию России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Совещание по подготовке работы российской делегации президент РФ провел накануне.

Нефть

Цены на нефть продолжают активно дешеветь вечером в четверг на фоне растущих ожиданий заключения соглашения между Ираном и США.

Президент США Дональд Трамп заявил в Дохе в четверг, что стороны близки к подписанию соглашения. "Иран в некотором роде согласился на условия будущей сделки (...). Они не смогут владеть ядерным оружием", - сказал Трамп, слова которого приводят западные СМИ.

Накануне советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил телеканалу NBC News, что Тегеран готов на заключение соглашения в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $64,53 за баррель, что на 2,36% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,47%, до $61,59 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) символически повысило прогноз глобального роста спроса на нефть в 2025 году. Теперь МЭА ожидает увеличения спроса на 741 тыс. баррелей в сутки (б/с), а не на 726 тыс. б/с, как ожидалось ранее.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 мая выросла на 20 базисных пунктов - до 20,87% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в четверг понизилась на 2 базисных пункта, до 20,89% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 21,66% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась на отметке 22,07% годовых.

