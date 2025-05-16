Банки РФ имеют комфортный запас капитала, но по ряду крупных игроков ситуация отличается

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский банковский сектор имеет относительно комфортный запас капитала, но способность абсорбировать убытки по отдельным системно значимым игрокам отличается, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), посвященном ключевым факторам капитализации банков РФ в 2024-2025 годах.

В предыдущие два года достаточность капитала банков планомерно сокращалась в силу роста бизнеса, выплаты дивидендов крупнейшим значимым игроком и поэтапного увеличения риск-весов при расчете пруденциальных нормативов капитализации. Достаточность основного и совокупного капиталов на конец 2024 года сократилась до 10,3% и 12,5% соответственно по сравнению с 12% и 14,3% на конец 2022 года.

Так, нормативы достаточности капитала ряда крупнейших банков либо находятся на уровне ниже требований регулятора, которые вступят в силу к концу 2025 года, либо имеют минимальные запасы прочности - средние значения Н1.2 и Н1.0 системно значимых банков без учета Сбербанка, Райффайзенбанка и Юникредит банка составили 8,4% и 10,3% соответственно на начало года (для сравнения: рассматриваемые показатели прочих банков из топ-20 без учета Ситибанка были равны 10,8% и 13,7% соответственно). Это определяет существенные различия в возможностях отдельных ведущих банков наращивать активы и абсорбировать непредвиденные убытки в следующие 12 месяцев, отмечает АКРА.

Сокращение агрегированных показателей капитализации банковской системы не выглядит критичным, в частности, текущие уровни незначительно уступают показателям 2019 и 2021 годов. Дополнительно смягчает риски тот факт, что наиболее сильное сокращение продемонстрировал регуляторный коэффициент Н1.0, тогда как коэффициенты достаточности основного и базового капиталов (Н1.2 и Н1.1 соответственно) снижались более медленными темпами. Однако раздельный анализ уровня капитализации крупнейших российских банков говорит о неравномерном распределении запаса капитала в отрасли, в том числе среди системно значимых кредитных организаций (СЗКО).

Так, в настоящее время значение группового норматива достаточности капитала Н20 шести из десяти СЗКО, раскрывающих значение данного показателя, находится в диапазоне 9-11%, при том что минимально допустимое значение норматива на конец года с учетом надбавок должно составить 10%. Еще одна СЗКО демонстрирует достаточно существенный запас капитала для выполнения норматива Н20, однако значение норматива Н20.2 данной организации на конец 2024 года составило 7,89% при минимально допустимом значении в 8% на конец 2025 года. В то же время АКРА отмечает, что значение норматива Н1.0 всех СЗКО на 1 апреля этого года более чем на 100 б. п. превышало минимально допустимое значение без учета надбавок.

Агентство полагает, что ужесточение макропруденциальных требований, в частности увеличение надбавок к нормативам достаточности, будет одним из значимых факторов, определяющих снижение аппетита крупнейших игроков и, соответственно, всей банковской отрасли к росту в следующие 12 месяцев.

Расчеты АКРА показывают, что при наступлении стрессовых событий запас капитала позволит банкам покрыть убытки в размере около 4% от среднего размера RWA или примерно 32% от среднегодового капитала, не нарушая норматив достаточности Н1.0 с учетом надбавок. Аналогичные расчеты без учета надбавок дадут значения на уровне 6% и порядка 48% соответственно. Агентство заложило в анализ свой базовый прогноз, который предполагает рост кредитования и взвешенных по риску активов (RWA) на уровне 10% в 2025 году, а также сохранение качества активов и прибыльности на уровне 2024 года.

"Расчеты на базе аналогичных допущений применительно к отдельным СЗКО показывают, что агрегированные результаты отрасли во многом зависят от показателей наиболее крупного банка, а способности остальных СЗКО поглощать убытки серьезно разнятся. По мнению АКРА, это говорит об уязвимости многих СЗКО к возможностям поглощения непредвиденных потерь в рамках заданного сценария. Для обеспечения большего запаса финансовой прочности таким банкам, вероятно, придется показывать более низкие темпы роста, чем в среднем по сектору (рост на 9-11% в 2025 году). На горизонте следующих 12 месяцев поддержание комфортного запаса капитала для поглощения непредвиденных убытков будет ключевым фактором, формирующим подходы отрасли и ее ведущих игроков к вопросам управления капиталом, роста бизнеса и дивидендной политики.", - говорится в исследовании.