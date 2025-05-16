ВВП Японии в I квартале снизился на 0,2%, хуже прогноза

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ВВП Японии в первом квартале 2025 года уменьшился на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства.

Это первое снижение за год.

Аналитики прогнозировали в среднем сокращение на 0,1%, по данным Trading Economics.

Потребительские расходы, на долю которых приходится свыше половины экономики страны, в январе-марте не изменились (при ожидавшемся повышении на 0,1%). Госрасходы также остались на прежнем уровне.

Между тем капиталовложения бизнеса выросли на 1,4%, что стало максимальным подъемом со второго квартала прошлого года.

Объем экспорта сократился впервые за год - на 0,6%, в то время как импорт увеличился на 2,9%.

В первом квартале снижение ВВП Японии в пересчете на годовые темпы составило 0,7%. В октябре-декабре данный показатель вырос на 2,4%, а не на 2,2%, как было объявлено ранее.