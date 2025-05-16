ЦБ РФ против развития рынка акций ценой роста рисков для будущих пенсионеров

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк России не поддерживает развитие рынка акций за счет повышения рисков для сохранности средств будущих пенсионеров, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025".

"Вы предлагаете, вы прямо это сказали, развитие рынка акций за счет повышения риска для будущих пенсионеров. Мы с этим никогда не согласимся. Мы помним прекрасно, проходили вместе с вами, скажем мягко, наведение порядка в негосударственных пенсионных фондах, когда пенсионные фонды брали на себя достаточно много риска, и те механизмы, от которых вы предлагаете отказаться, - это как раз страховка для того, чтобы не вернуться в эту ситуацию", - отреагировала Набиуллина на вопрос президента НАУФОР Алексея Тимофеева о возможности позволить НПФ больше риска при инвестициях в акции.

"Что значит оказаться от фидуциарной ответственности, к примеру, это означает возврат к ситуации 2018 года, когда отдельные негосударственные пенсионные фонды покупали заведомо невыгодные для будущих пенсионеров активы без всякой ответственности", - добавила она.

ЦБ не собирается отказываться и от стресс-тестирования, отметила Набиуллина. "Мы собираемся, наоборот, развивать этот механизм, потому что этот механизм позволяет убедиться, что права пенсионеров будут защищены в любой сложной ситуации, даже в случае возникновения шоков, которых у нас бывает немало", - подчеркнула она.