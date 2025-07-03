ГПБ предложил подумать о механизме, гарантирующем участие институционалов в IPO

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Газпромбанк предложил подумать о механизме, гарантирующем участие в IPO институциональных инвесторов, в частности, пенсионных фондов.

"Это огромнейшая работа - через любые инструменты вести деньги в институциональный оборот. Вот что сегодня нужно. Потому что мы не разовьем эту линейку инструментов. Сегодня заговорили про pre-IPO, еще не имея IPO и не имея конвертируемых облигаций на нашем рынке. Мы продаем волатильность, привязанную к стоимости IPO, без самого IPO. Кто ее определяет, розничный инвестор? Розничный инвестор, движимый эмоциональными чувствами, ценообразование никакое не дает", - сказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

По его словам, именно институциональные инвесторы "верифицируют весь бизнес-кейс". "Если институциональный инвестор на pre-IPO раунде повстречался с компанией, он задал те вопросы, после которых компания понимает, готова она или не готова к IPO, а он уже для себя лимиты определил. Его участие в сделке - это верификация, это, по сути, тот же рейтинговый скоринг, который дает рейтинговое агентство", - подчеркнул Шулаков.

"Почему у нас сегодня развит так хорошо рынок корпоративных бондов? Он вообще-то в мире развивался много лет спустя после развития рынка IPO. Это случайность, что у нас так получилось. Но случайность доказывает закономерность. Мы верим мнению третьей стороны. Вот это мнение третьей стороны, валидация оценки - это и есть институциональный спрос", - отметил банкир.

Шулаков согласился с первым зампредом ЦБ Владимиром Чистюхиным в том, что пенсионные фонды "нельзя загонять ногами" в IPO.

"Но у нас других источников нет. Значит, нужно придумать какой-то механизм. Нельзя решать государственные задачи без государственной поддержки. Может быть, минимально в каком-то разумном раскладе посмотреть механизм гарантирования участия пенсионных фондов, или, вообще шире потом, институциональных инвесторов в IPO - при условии, что они не больше 30% берут, IPO "национальных чемпионов" и так далее. И эту "страховку" сделать платной. Чтобы был какой-то механизм не насильного туда захода, а через коммерческие условия", - предложил Шулаков.

В последние месяцы вновь активизировалась дискуссия о том, что пенсионные фонды могли бы активнее инвестировать в акции. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что регулятор "никогда не согласится" с предложениями по развитию рынка акций за счет повышения риска для будущих пенсионеров.