Совкомбанк в I квартале сократил чистую прибыль по МСФО вдвое

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк в I квартале 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО вдвое – до 12,5 млрд рублей по сравнению с 25 млрд рублей за аналогичный период 2025 года, следует из отчета банка.

Результат оказался ниже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего снижение чистой прибыли в январе-марте текущего года в 1,9 раза до 13,5 млрд рублей.

Совкомбанк напоминает, что в I квартале 2024 года в прибыли была большая доля нерегулярной составляющей. Регулярная прибыль в январе-марте текущего года выросла на 5% до 13 млрд рублей по сравнению с 12 млрд рублей регулярной прибыли за аналогичный период 2024 года, отмечается в сообщении банка.

Рентабельность капитала в I квартале 2025 года сократилась до 14,7% с 35,6% годом ранее.

Расходы на резервы в I квартале выросли на 1,8% до 12,0 млрд рублей по сравнению с 11,8 млрд рублей. При этом годом ранее, в I квартале 2024 года, Совкомбанк отразил также резервы по приобретенному кредитному портфелю ХКФ банка на 5,4 млрд рублей (в январе-марте текущего года их нет).

Стоимость риска (за вычетом разовых резервов в связи с присоединением ХКФ банка) в январе-марте текущего года выросла до 2,2% с 2,0% годом ранее.

Чистый процентный доход до вычета резервов в январе-марте текущего года сократился на 1,9% до 34,9 млрд рублей, после резервов – вырос на 24,4% - до 22,9 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в I квартале 2025 года снизилась до 4,3% с 5,3%.

Чистый комиссионный доход в I квартале 2025 года вырос в 1,6 раза до 8,8 млрд рублей.

Операционные расходы в январе-марте текущего года выросли на 44% до 38,6 млрд рублей.

Активы банка на 31 марта 2025 года составили 3,876 трлн рублей, сократившись с начала года на 4%.

Кредитный портфель после вычета резервов в I квартале 2025 года сократился на 2% до 2,620 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов снизился на 5% до 1,321 трлн рублей, розничный – вырос на 1% до 1,298 трлн рублей.

Средства клиентов в январе-марте текущего года сократились на 7% до 2,826 трлн рублей. Средства юрлиц уменьшились на 14% до 1,596 трлн рублей, физлиц – выросли на 4% до 1,231 трлн рублей.

Капитал банка в I квартале 2024 года сократился на 2,2% до 381 млрд рублей.