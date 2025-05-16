Рынок акций РФ позитивно отреагировал на итоги российско-украинских переговоров

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций, снижавшийся к середине торгов в пятницу почти на 2%, перешел к умеренному росту, позитивно отреагировав на итоги завершившихся 16 мая в Стамбуле российско-украинских переговоров.

К 16:36 по Москве индекс МосБиржи составил 2873,88 пункта (+1,19%), индекс РТС – 1127,25 пункта (+1,19%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрировали к этому моменту позитивную динамику в пределах 5,3%.

Подорожали акции "ФосАгро" (+5,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), Сбербанка (+0,8%, "префы" прибавили в цене 1%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%, "префы" выросли в цене на 0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Полюса" (+0,3%), "Русала" (+0,1%).

Вместе с тем в отрицательной зоне остались торговаться акции "Магнита" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Т-Технологий" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:36 по Москве составил 71,8 млрд рублей (из них 16,81 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 11,68 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 6,23 млрд рублей на акции "Т-Технологий").

Прямые переговоры с украинской стороной завершились, Россия готова продолжить контакты, сообщил глава делегации РФ на встрече, помощник президента России Владимир Мединский. "Прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России, только что завершились. В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты", - заявил Мединский журналистам по итогам переговоров в Стамбуле.

"Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, - тоже об этом договорено, - продолжить наши переговоры", - сообщил помощник президента РФ.

Российская сторона приняла к сведению запрос украинской делегации о прямых переговорах между главами государств, заявил руководитель переговорной делегации РФ в Стамбуле Мединский. "Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств, мы приняли этот запрос к сведению", - сказал он журналистам.