Мерц назвал переговоры РФ и Украины небольшим позитивным сигналом

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает факт проведения переговоров в Стамбуле между украинской и российской сторонами небольшим позитивным сигналом.

"Они встречаются для переговоров в первый раз за три с лишним года, и это - хоть и маленький, но всё-таки первый позитивный сигнал", - заявил Мерц в пятницу на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Албания. Он сделал это заявление до того, как стало известно о завершении переговоров в Стамбуле.

Мерц добавил, что, по его мнению, Европа должна продолжать оказывать Украине "большую поддержку: политическую, экономическую и военную".

"Наши усилия привели к небольшому, но, тем не менее, дипломатическому успеху", - заключил Мерц.