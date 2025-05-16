Поиск

Переговоры в Стамбуле прошли лучше ожиданий турецкой стороны

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Прямые переговоры делегаций России и Украины завершились в более положительном ключе, чем можно было предположить заранее, сообщает CNN со ссылкой на турецкого чиновника.

"Мероприятие было позитивнее, чем ожидалось. Стороны не прибегали к обвинительному тону", - заявил он.

"В тот момент, когда казалось, что будет тупик, мы предложили обмен военнопленных. Украинская сторона в процессе запросила разрешение Киева на такое", - отметил собеседник телеканала.

Он добавил, что, по всей видимости, российской стороне в ходе переговоров приходилось консультироваться меньше, чем украинской.

После переговоров глава российской делегации Владимир Мединский ранее сказал, что российская и украинская стороны представят свое видение возможного прекращения огня, после этого переговоры целесообразно продолжить. Он заявил об удовлетворенности в целом результатами переговоров с Украиной и о готовности продолжить контакты

По его словам, российская сторона приняла к сведению запрос украинской делегации о прямых переговорах между главами государств. Мединский добавил, что Россия и Украина в ближайшие дни масштабно обменяются пленными - тысяча на тысячу человек.

Владимир Мединский Стамбул Украина Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главный прокурор МУС покидает пост до окончания расследования о домогательствах

Главный прокурор МУС покидает пост до окончания расследования о домогательствах

Что произошло за день: пятница, 16 мая

Покалечивший Салмана Рушди приговорен к 25 годам тюрьмы

Покалечивший Салмана Рушди приговорен к 25 годам тюрьмы

В штабе Космических сил США оценили создание системы ПРО "Золотой купол" в более чем $1,5 трлн

В штабе Космических сил США оценили создание системы ПРО "Золотой купол" в более чем $1,5 трлн

Источник сообщил, что российская делегация в пятницу покинет Стамбул

Российская делегация покинула Долмабахче

В ближайшие дни РФ и Украина обменяются пленными в формате "1000 на 1000"

Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным

Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным

Турецкие СМИ сообщают о завершении встречи РФ и Украины

Источник сообщил, что делегации РФ и Украины сделали паузу на переговорах в Стамбуле

Источник сообщил, что делегации РФ и Украины сделали паузу на переговорах в Стамбуле
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2255 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6375 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });