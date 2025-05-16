Переговоры в Стамбуле прошли лучше ожиданий турецкой стороны

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Прямые переговоры делегаций России и Украины завершились в более положительном ключе, чем можно было предположить заранее, сообщает CNN со ссылкой на турецкого чиновника.

"Мероприятие было позитивнее, чем ожидалось. Стороны не прибегали к обвинительному тону", - заявил он.

"В тот момент, когда казалось, что будет тупик, мы предложили обмен военнопленных. Украинская сторона в процессе запросила разрешение Киева на такое", - отметил собеседник телеканала.

Он добавил, что, по всей видимости, российской стороне в ходе переговоров приходилось консультироваться меньше, чем украинской.

После переговоров глава российской делегации Владимир Мединский ранее сказал, что российская и украинская стороны представят свое видение возможного прекращения огня, после этого переговоры целесообразно продолжить. Он заявил об удовлетворенности в целом результатами переговоров с Украиной и о готовности продолжить контакты

По его словам, российская сторона приняла к сведению запрос украинской делегации о прямых переговорах между главами государств. Мединский добавил, что Россия и Украина в ближайшие дни масштабно обменяются пленными - тысяча на тысячу человек.