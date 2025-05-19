Для ГОК китайской Zijin Mining в Туве планируется отменить приказ о приостановке работы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Руководство китайской корпорации Zijin Mining Group прибыло в Туву, чтобы обсудить с властями республики судьбу Кызыл-Таштыгского ГОКа (входит в корпорацию через ООО "Лунсин"), оказавшегося под угрозой приостановки из-за санкций, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

По его информации, президент и вице-председатель совета директоров Zijin Mining Цзоу Лайчан заявил о принятии "общего и единственного решения о том, что компания "Лунсин" должна стабильно и беспрерывно работать".

"Таким образом, - написал Ховалыг, - приказ, изданный две недели назад местным руководством ООО "Лунсин" о приостановке комбината с 1 июня, будет отменен. Новый приказ, как заверили на встрече, будет подписан уже сегодня".

На 1 мая работу ГОКа обеспечивают 1 тыс. 245 человек, 958 из которых - жители Тувы.

Как сообщалось, в начале мая ООО "Лунсин" приняло предварительное решение о приостановке работы в связи с финансовыми трудностями, вызванными существенным расширением санкций и последующими отказами китайских банков работать с российскими финансовыми компаниями. При этом Кызыл-Таштыгский ГОК продолжал работу. После этого правительство Тувы совместно с прокуратурой для урегулирования ситуации сформировали специальную рабочую группу.

ООО "Лунсин" создано в ноябре 2005 года специально для освоения Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения, лицензию получило год спустя. В 2015 году компания ввела в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат мощностью переработки 1 млн тонн полиметаллической руды в год с производством порядка 220 тыс. тонн медных, цинковых и свинцовых концентратов. Инвестиции составили 17 млрд рублей.

Учредителем "Лунсина" является "Хэйлунцзянская горная компания "Цзыцзинь-Лунсин", входящая в крупную горнодобывающую группу Zijin Mining ("Цзыцзинь Майнинг"), которая осуществляет разведку и разработку месторождений меди, золота, цинка и лития, а также инженерные и технологические исследования.