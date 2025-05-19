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Рубль утром растет в паре с юанем

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник. Рубль растет на фоне ожиданий участников рынка телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который запланирован на вторую половину понедельника.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,131 руб. (-4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,83 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В пятницу рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, на давлении со стороны геополитического фактора. При этом факторами, сдержавшими ослабление рубля, стали низкий спрос на валюту со стороны импортеров и ситуация в ценах на нефть. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению и отыграть часть потерь второй половины предыдущей недели. На этот раз геополитические новости, напротив, могут поддержать национальную валюту и способствовать ее укреплению. (. . .) В такой ситуации мы ожидаем, что пара юань/рубль в ходе сегодняшней сессии продолжит движение в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля и сделает существенный шаг к его нижней границе", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, как ожидается, состоится в понедельник, по информации американской стороны, он запланирован на 10:00 по Вашингтону (17:00 по Москве).

О планах поговорить с Путиным президент США написал в минувшую субботу в социальной сети Truth Social. Он сообщил, что планирует обсудить с российским коллегой пути прекращения украинского конфликта и торговые вопросы.

"Разговор готовится", - подтвердил "Интерфаксу" позже в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Вашингтоне уже заявили, что ожидают удачных итогов от телефонного разговора президентов двух стран.

Это будет третий телефонный разговор Путина и Трампа с начала года. Он состоится через два дня после первых прямых российско-украинских переговоров, прошедших в Стамбуле в минувшую пятницу.

Нефть

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве опускается на 0,89% до $64,82 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,93% до $61,95 за баррель.

Марка Brent подорожала на 1% по итогам прошлой недели, WTI выросла в цене на 2,4% на новости, что США и Китай договорились о временном снижении взаимных импортных пошлин. Вместе с тем рост сдержал оптимизм по поводу заключения ядерной сделки с Ираном, что потенциально может увеличить поставки нефти на мировой рынок.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на одну и составило минимальные с января 473 единицы. Число газовых установок также снизилось на одну, до 100 единиц.

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