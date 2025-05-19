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ЕК понизила прогноз роста ВВП России на 2025 год до 1,7%, на 2026 год – до 1,2%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Экономика России увеличится на 1,7% в 2025 году и на 1,2% в 2026 году, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК).

Предыдущие прогнозы ЕК предполагали увеличение ВВП РФ на 1,8% и 1,6% соответственно.

В 2024 году, по оценкам ЕК, экономика России выросла на 4,3%.

"После двух лет неожиданно сильного подъема, российскую экономику, вероятно, ждет существенное охлаждение в 2025 и 2026 гг., - говорится в докладе. - Несмотря на высокие по историческим меркам процентные ставки, инфляция в РФ продолжала ускоряться в последние месяцы, однако в дальнейшем ожидается ее замедление".

"Дальнейшие военные расходы одновременно со снижением поступлений от нефти и газа, а также сокращением налоговых сборов в результате прогнозируемого ослабления темпов экономического роста, как ожидается, приведут к увеличению бюджетного дефицита в обозримом будущем", - отмечают в ЕК.

Рост частного потребления в РФ, как ожидается, замедлится с 5,4% в 2024 году до 1,7% в 2025 году и составит 1,9% в 2026 году. ЕК прогнозирует ослабление темпов повышения валовых капиталовложений с 6% в 2024 году до 0,7% в 2025 году и ожидает ускорения роста до 1% в 2026 году.

Инфляция в России в текущем году составит 9,5%, в следующем - 5,8%, прогнозирует ЕК.

Госдолг РФ, как ожидают в ЕК, увеличится с 20,3% ВВП в 2024 году до 20,8% ВВП в 2025 году и до 22,9% ВВП в 2026 году.

ЕК Еврокомиссия РФ
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