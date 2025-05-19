Два из трех аэропортов Москвы сократили пассажиропоток в I квартале

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров через аэропорты "Домодедово" и "Внуково" в январе-марте 2025 года сократились в сравнении с тем же периодом 2024 года, следует из статистики Росавиации, которую проанализировал "Интерфакс".

Трафик через "Домодедово" уменьшился на 10%, составив 3,1 млн человек. На внутренних линиях показатель упал на 18%, до 1,9 млн пассажиров, на международных - на 6%, до 1,2 млн.

Пассажиропоток "Внуково" в I квартале снизился не столь значительно - на 0,3%, до 3,4 млн человек. На рейсах внутри РФ перевозки через аэропорт выросли на 2%, до 1,6 млн пассажиров, но на заграничных они сократились на 2,4%, составив около 1,8 млн человек.

Самая ощутимая просадка трафика у обоих аэропортов наблюдалась в феврале: у "Домодедово" она составила 12%, у "Внуково" - 4%. Как сообщалось, общий пассажиропоток российских авиакомпаний в этом месяце также снизился (примерно на 3%), причем впервые за два года. На динамику негативно повлияло меньшее количество дней в минувшем феврале, а также отсутствие дополнительного праздничного дня по сравнению с прошлым годом, поясняли в Росавиации.

Третий аэропорт Московского авиаузла - "Шереметьево" - продемонстрировал положительную динамику перевозок в I квартале: рост составил более 2%, до 9,2 млн человек. На внутренних рейсах рост был на уровне 0,3% (перевезено 6,2 млн человек), на международных - 6% (более 2,9 млн человек). При этом в феврале общий пассажиропоток "Шереметьево" вырос только на 0,2%.

Около 90% трафика через "Шереметьево" обеспечивает группа "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию"), среди иностранных перевозчиков там обслуживаются China Eastern Airlines, Qatar Airways, Etihad, Southwind. Через "Внуково" летают такие компании, как "ЮТэйр", "Победа", AZUR air, Turkish Airlines, Flydubai, Uzbekistan Airways. Крупнейшие базовые перевозчики "Домодедово" - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди иностранных клиентов - Emirates, Air Arabia, Egypt Air, El Al.