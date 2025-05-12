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Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле вырос на 6,7%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2025 года вырос на 6,7% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 4,4 млн человек, сообщила компания.

На внутренних линиях трафик увеличился на 6,2%, до 3,3 млн пассажиров, на международных - на 8,2%, до 1,07 млн.

Пассажирооборот стал на 8% больше, предельный пассажирооборот - на 5,7%. Процент занятости кресел составил 91,3% (+2,0 п.п.).

Авиакомпания "Аэрофлот" в апреле перевезла 2,3 млн пассажиров (+2,2%), ее пассажирооборот при этом вырос на 12,9%, занятость кресел - на 2,1 п.п., до 90,6%.

За январь-апрель 2025 года общий пассажиропоток группы "Аэрофлот" увеличился на 2,4%, пассажирооборот - на 3,7%, предельный - на 3,3%. Занятость кресел подросла на 0,4 п.п.

Перевозки флагманской авиакомпании по итогам 4 месяцев 2025 года были практически на уровне прошлого года - снизились на 0,1%. "На динамику пассажиропотока оказал влияние перевод основной части рейсов на линии Москва - Санкт-Петербург в авиакомпанию "Россия" с июня 2024 года в рамках запуска программы "Шаттл". Перевозки авиакомпании "Россия" за 4 месяца 2025 года выросли на 17,2% год к году, в том числе на 24,3% на внутренних линиях", - отмечает пресс-служба "Аэрофлота" .

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек. Сообщалось, что в 2025 году группа нацелена сохранить достигнутый объем перевозок.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций компании, 1,2% составляют квазиказначейские бумаги, 0,0001% - у менеджмента, 25% находятся в свободном обращении.

Аэрофлот
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