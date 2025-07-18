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Глава Минэнерго России провел переговоры о поставках нефти и газа в Китай

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава Минэнерго России Сергей Цивилев в ходе двухдневного визита в Китай обсудил с главой государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи поставки нефти и газа в страну, а также развитие газотранспортной инфраструктуры, сообщило Минэнерго.

"Достигнуты договоренности о продвижении ряда совместных отраслевых инициатив и углублении координации на различных международных площадках", - говорится в сообщении.

Также Цивилев провел переговоры с руководителями китайских корпораций - нефтегазовой CNPC и инжиниринговой CEEC.

CNPC Китай Минэнерго Сергей Цивилев CEEC Ван Хунчжи
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