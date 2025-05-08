РФ и Китай хотят увеличить возможный объем поставок нефти по межправсоглашению на 2,5 млн тонн

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Правительство одобрило текст протокола, предварительно проработанного с китайской стороной, о внесении изменений в межправительственное соглашение между Россией и Китаем о расширении сотрудничества в сфере торговли нефтью от 22 марта 2013 года, говорится в тексте распоряжения.

По соглашению, приоритетным направлением поставок является нефтепровод Сковородино-Мохэ, и сейчас, согласно документу, стороны могут определить иные направления поставок сверх этих объемов, в объеме 7-10 млн т в течение 5-10 лет, начиная с января 2014 года, для снабжения НПЗ, расположенных в западной части Китая.

Протокол предполагает увеличение объемов до 7-12,5 млн т и увеличение сроков поставки до 5-20 лет, то есть, до 2034 года.