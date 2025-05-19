"Нижнекамскнефтехим" может выплатить дивиденды за 2024 год в 2,93 рубля на акцию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим"(НКНХ, входит в "СИБУР") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года из расчета 2,93 рубля на все виды акций, сообщила компания.

Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 5,36 млрд рублей, а остальную часть чистой прибыли - оставить в распоряжении общества.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов рекомендовано установить 1 июля.

Положение о дивидендной политике НКНХ предусматривает, что целью компании является выплата дивидендов в размере не менее 15% скорректированной чистой прибыли по МСФО за отчетный период, относящейся к акционерам материнской компании.

В 2024 году консолидированная прибыль НКНХ, относящаяся к акционерам материнской компании, составила 30,7 млрд рублей против 16,6 млрд рублей годом ранее.

По итогам 2023 года НКНХ начислял дивиденды из расчета 2,94 рубля на акцию.

Годовое собрание акционеров НКНХ назначено на 21 июня. Список лиц, имеющих право на участие в нем, будет составлен по состоянию реестра на 29 мая.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".