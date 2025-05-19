HeadHunter проведет годовое собрание акционеров 24 июня

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - МКПАО "Хэдхнатер" (HeadHunter, HH) 24 июня проведет годовое собрание акционеров компании, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия.

В повестку ГОСА включены вопросы об утверждении новой редакции устава, назначении аудитора, а также распределении дивидендов "за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года".

При этом в сообщении компании говорится, что совет директоров рекомендует "не осуществлять дополнительную выплату дивидендов по итогам 2024 года".

"Выплата дивидендов, произведенная компанией в декабре 2024 года, эквивалентна всей свободной денежной позиции на конец года. Таким образом, с учётом ранее нераспределённой прибыли, общая сумма выплаты составила около 40 млрд рублей, или 907 рублей на акцию. В связи с этим совет директоров рекомендует общему собранию акционеров не осуществлять дополнительную выплату дивидендов по итогам 2024 года. Вместе с тем компания видит возможность для выплаты промежуточного дивиденда по итогам I полугодия 2025 года в третьем квартале 2025", - объясняется рекомендация совета директоров.

На прошлой неделе в рамках раскрытия финпоказателей за I квартал 2025 года компания сообщала о планах выплачивать дивиденды 2 раза в год: промежуточные за первое полугодие, а также финальные по итогам всего года. При этом дивиденды за I полугодие 2025 года ожидаются в III квартале - их потенциальный размер составляет около 200 руб./акция. За второе полугодие 2025 года выплаты планируется произвести в I квартале 2026 года.

Принятая в прошлом году дивполитика HeadHunter предусматривает распределение от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно.

В декабре акционеры HH утвердили выплату спецдивиденда в 907 рублей/акция; сообщалось, что на дивиденды направлялось около 100% скорр. чистой прибыли за 2021-2024 гг.