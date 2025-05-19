Индекс МосБиржи превысил 2880п на ожиданиях переговоров Трампа и Путина

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник подрос в ожидании анонсированного телефонного разговора президентов США и России для обсуждения пути прекращения украинского конфликта; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, подорожала нефть (фьючерс на Brent вечером вырос до $65,7 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2880 пунктов, локомотивом роста выступили акции "Газпрома" (+3,1%) и "НОВАТЭКа" (+2,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2882,63 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1129,27 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 мая, составил 80,4137 руб. (-35,52 копейки).

Подорожали также акции МКББ (+5,8%), "Мечела" (+4,6%), АФК "Система" (+2,9%), "НЛМК" (+2,2%), "Группы компаний ПИК" (+2,2%), Сбербанка (+1,9% и +1,6% "префы"), "Аэрофлота" (+1,8%), "Московской биржи" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +0,5% "префы"), "ВК" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "Северстали" (+1%), ВТБ (+0,9%), ОК "Русал" (+0,9%), "Т-Технологий" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), "МТС" (+0,3%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,4%).

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я проведу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 по московскому времени - ИФ)", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что планирует обсудить пути прекращения украинского конфликта, а также торговые вопросы.

Позже в Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора президента РФ и президента США. "Разговор готовится", - сказал "Интерфаксу" в субботу вечером пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вечером в понедельник в Кремле сообщили, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа начался. Это уже третий разговор по телефону президентов РФ и США с начала года.

В пятницу в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Российская сторона приняла к сведению запрос украинской делегации о прямых переговорах между главами государств, заявил руководитель переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи второй раз подряд открывает понедельник "гэпом" вверх. В очередной раз наибольшее влияние на котировки оказывает геополитика, а именно переговоры президентов РФ и США Путина и Трампа, которые были запланированы на 17:00. В фокусе инвесторов на неделе будут не только геополитика и макростатистика, но и ряд ГОСА, а также ряд финансовых отчетов (МТС, "Русагро", "Совкомфлот" и другие).

Среди лидеров роста в понедельник оказались акции "Мечела" на фоне сокращения геополитической эскалации, а также комментариев вице-премьера РФ Александра Новака относительно поддержки угольной отрасли в части реструктуризации кредитов и отсрочек по налогам. Акции Совкомбанка (-3,4%) снизились на фоне информации о том, что банк может перенести выплату дивидендов за 2024 год на второе полугодие 2025 года из-за снижения достаточности капитала, отметил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в понедельник подскочил в район 2900 пунктов, основным драйвером выступил рост геополитических ожиданий в свете запланированного телефонного разговора президентов России и США. Котировки нефти в начале недели стабилизировались в районе $65 за баррель Brent. Рубль демонстрирует силу, начав получать подпитку от приближения налогового периода.

Настроения на мировых биржах умеренно негативные. В КНР вышли сильные данные по промпроизводству в апреле, но розничные продажи, напротив, оказались слабее прогнозов. Индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за прошлый месяц совпал с ожиданиями аналитиков, составим 2,2% г/г. Во вторник Еврокомиссия может принять 17-й пакет антироссийских санкций. В целом реакция рынка может быть сдержанной, так как негатив в значительной мере учтен в ценах. Народный банк Китая во вторник будет принимать решение по базовой кредитной ставке.

Участники российских торгов во вторник могут отыгрывать заявления по итогам беседы лидеров РФ и США. Прогноз по индексу МосБиржи на 20 мая - 2775-2925 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, главной новостью минувших выходных стало понижение суверенного рейтинга США от агентства Moody's с наивысшего уровня "AAA" до "Aa1". До этого рейтинги США понизили агентства S&P и Fitch.

Российский рынок акций традиционно остается под влиянием геополитических новостей, в понедельник наблюдался рост в ожидании переговоров Путина и Трампа. Главные вопросы, которые планируется обсудить во время переговоров, будут касаться Украины и торговли между двумя странами, отметил аналитик.

Рынок может позитивно воспринимать очередные переговоры президентов, но вряд ли стоит ожидать каких-либо оптимистичных новостей по факту события. Поэтому вероятно снижение акций по окончании разговора. Индекс МосБиржи пока остается ниже уровня 2900 пунктов, в дальнейшем не исключено снижение до 2850 пунктов для закрытия "гэпа" от предыдущей "свечи", считает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в начале недели преобладала осторожность, хотя американские акции уже почти отыграли негативный эффект от понижения кредитного рейтинга страны, которое, скорее всего, окажет краткосрочное влияние на настроения. Российский рынок к концу сессии остался в уверенном "плюсе" и ждал официальных заявлений по итогам телефонного разговора Путина и Трампа, на котором должен обсуждаться в том числе украинский кризис. Пока переговоры продолжаются, основные риски в акциях РФ склоняются в сторону повышательных, а индекс МосБиржи смотрит на психологически важный уровень 3000 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "Гарда капитал" Александр Бахтин, Трамп уже заявил, что ждет объявления о прекращении огня на Украине.

Российский рынок акций позитивно воспринял новости о переговорах Трампа, инвесторы продолжат следить за развитием событий вокруг решения украинского кризиса, что, скорее всего, приведет к повышенной волатильности торгов. Движения по индексу МосБиржи стоит ожидать в диапазоне 2800-3000 пунктов, полагает эксперт.

Также уже во вторник может быть принят 17-й пакет европейских санкций против России. Их уже давно обсуждают в СМИ, и если не будет сюрпризов, то, вероятно, российский рынок значительно на них не отреагирует. Основной акцент ожидается на нефтегазовый сектор. В фокусе внимания ситуация в Балтийском море, где ужесточается досмотр российских судов. В среду совет директоров "Газпрома" обсудит дивиденды за 2024 год. Пока выплаты остаются под вопросом, так как ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что поступлений дивидендов от "Газпрома" министерство в этом году не планирует, напомнил Бахтин.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, технически рынок заперт в "сходящемся треугольнике" с границами 2815-2900 пунктов по индексу МосБиржи. В пятницу именно нижняя сторона "треугольника" стала поддержкой, от которой произошел разворот. Таким образом, если в понедельник будут позитивные комментарии по итогам телефонной беседы лидеров США и России, то индекс МосБиржи попытается пробить "треугольник" вверх. Обычно выходы из таких фигур бывают очень сильными, считает эксперт.

Не исключены также заявления сторон о готовности к сотрудничеству, прежде всего, в области добычи нефтегазовых ресурсов. Если это случится, то лучше рынка будут акции "Газпрома", "НОВАТЭКа", "Роснефти". Но спекулянтам все-таки рекомендуется сосредоточиться на торговле "всем рынком", то есть фьючерсами на индексы МосБиржи и РТС, добавил Антонов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), Европа к вечеру развернулась вверх (индекс CAC 40 не изменился, FTSE и DAX подросли на 0,4-0,7%), проседают Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-0,4%) на новостях о понижении рейтинга США агентством Moody's и статистике из Китая.

Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" на опасениях по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета. Таким образом, Moody's последним из "большой тройки" рейтинговых агентств лишило крупнейшую экономику мира наивысшего рейтинга. Ранее это сделали S&P Global Ratings и Fitch Ratings. Прогноз для рейтинга изменен с "негативного" на "стабильный".

Промпроизводство в КНР в апреле увеличилось на 6,1% в годовом выражении, по данным статуправления. Рост замедлился по сравнению с 7,7% в марте. Аналитики в среднем прогнозировали еще менее значительный подъем - на 5,5%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в апреле повысились на 5,1% в годовом выражении (в марте - на 5,9%), при прогнозах роста на 5,5%. Инвестиции в основные активы в январе-апреле увеличились на 4%, тогда как предполагался рост на 4,2%.

На нефтяном рынке цены вечером отскочили вверх после дневной коррекции.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $65,7 за баррель (+0,5% и +1,4% в пятницу), июньская цена фьючерса на WTI - $62,97 за баррель (+0,8% и +1,4% в пятницу).

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на одну и составило минимальные с января 473 единицы. Число газовых установок также снизилось на одну, до 100 единиц.

Поддержку нефтяным котировкам на минувшей неделе оказали надежды на нормализацию торговых отношений между Китаем и США (на прошлой неделе Вашингтон и Пекин договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней).

Тем временем, Китай предложил России увеличить поставки нефти через Казахстан на 2,5 млн тонн в год, Россия к этому готова, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам, комментируя одобренный правительством РФ протокол о внесении изменений в межправсоглашение.

"Это предложение китайской стороны, и мы готовы обеспечить такие поставки, но для этого надо провести определенные технологические решения", - сказал Новак, уточнив, что речь идет о поставках российской нефти через Казахстан. Он отметил также, что "должны быть в сфере трубопроводного транспорта проведены определенные мероприятия, сейчас над этим идет работа".

Новак также сообщил, что продолжаются переговоры о вхождении китайских компаний в нефтегазовые добычные проекты в РФ, а по итогам переговоров президентов Сербии и России даны поручения относительно контракта на поставку газа в Сербию (он заканчивается в мае - ИФ).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ биржи" (+4,7%), ПАО "Ренессанс Страхование" (+3,2%), "ТГК-14" (+3,2%), ПАО "Софтлайн" (+2,9%), ГК "Самолет" (+2,5%).

Оборот ПАО "Софтлайн" в I квартале 2025 года составил 24 млрд рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении компании. В структуре оборота 37% (8,8 млрд рублей) пришлось на оборот от продажи собственных решений группы. Показатель скорр. EBITDA составил 1,8 млрд рублей, увеличившись на 3%; валовая прибыль увеличилась на 19%, до 9,3 млрд рублей. Группа зафиксировала чистую прибыль в размере 744,6 млн рублей, что в 3,3 раза превышает показатель за I квартал 2024 года.

Снизились акции ПАО "Россети Северо-Запад" (-2,1%).

Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (-0,2% и +0,3% "префы) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года из расчета 2,93 рубля на все виды акций, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,64 млрд рублей (из них 11,8 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" , 8,08 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,93 млрд рублей на акции "Т-Технологии").