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Intel представила новые графические процессоры для ИИ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, представила новые графические процессоры, говорится в сообщении компании.

В частности, компания выпустила процессоры Arc Pro B60 и B50 для рабочих станций и эксплуатации систем искусственного интеллекта.

Новая продукция в числе прочего предназначена для архитектуры, инженерии, строительства и обладает увеличенным объемом памяти.

Кроме того, Intel теперь предлагает новые варианты развертывания ИИ-ускорителя Gaudi 3, который стал доступен в форматах PCIe и rack scale.

Также на площадке для разработчиков программного обеспечения GitHub появился инструмент Intel AI Assistant Builder, предназначенный для создания персонализированных ИИ-агентов (автономных программ для решения задач без участия человека).

Intel
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