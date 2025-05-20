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Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в апреле вырос м/м на 14% до 510 тыс. шт.

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вторичный легковой авторынок РФ в апреле 2025 года показал помесячный рост на 13,7% до 509,67 тыс. шт., оказавшись на уровне апреля прошлого года, подсчитали в "Автостате".

Лидерство в марочной структуре традиционно принадлежит Lada, перепродажи которой составили 135,3 тыс. шт. Второе место сохраняет японская Toyota, показатель которой – 49,6 тыс. единиц. Далее следуют корейские Kia и Hyundai (27,9 тыс. и 27,2 тыс. шт. соответственно) и японский Nissan (21,8 тыс. шт.).

Как отмечают в "Автостате", все марки в десятке наиболее популярных показали рост не менее 10% по отношению к марту этого года. Самым сильным он оказался у Honda (+20%). Год к году положительная динамика наблюдается только у Lada (+6,2%). Остальные девять брендов демонстрируют снижение, больше всех – Nissan (-9,3%).

Самой популярной моделью стал седан Lada 2107 – в апреле было продано 13,1 тыс. "семерок". Вторую строчку в рейтинге сохранил хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (10,4 тыс. шт.), за которым следуют "корейцы" – Kia Rio (9,8 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (9,6 тыс. шт.). В пятерку лидеров вторичного рынка вошел и внедорожник Lada 4x4, апрельский результат которого составил 9,1 тыс. единиц.

По сравнению с мартом все модели оказались "в плюсе", сильнее всех – Kia Rio (+16,4%). В годовом выражении большинство моделей тоже показывают рост – восемь из десяти. Отрицательная динамика зафиксирована только у Lada 4x4 и Toyota Corolla (-12% и -9,2% соответственно), добавляют эксперты.

По итогам 4 месяцев 2025 года рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ подрос на 2,3% до 1 млн 775 тыс. 300 шт.

Автостат
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