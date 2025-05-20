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В ЦБ заявили об отсутствии рисков кредитного сжатия

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Уровень ставок сейчас способствует устойчивому снижению инфляции, рисков кредитного сжатия нет, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"В последние месяцы, в марте-апреле, мы видим достаточно устойчивый рост кредитования (корпоративного - ИФ). Вместе с облигациями, в которые тоже банки активно вкладываются, корпоративные. В целом где-то по 1% прироста в месяц. Это, конечно, нельзя никак назвать кредитным сжатием. Поэтому, на наш взгляд, ситуация управляемая. И сейчас такой реальный уровень ставок, который необходим как раз для устойчивого снижения инфляции",- сказала Данилова на ежегодном банковском форуме, организованном "Эксперт РА".

"Мы ожидаем, что нам удастся добиться цели по инфляции без неблагоприятных последствий для экономики. То есть ожидаем как раз, что у нас будет мягкая посадка без кредитного сжатия", - добавила она.

Ранее ЦБ сообщал, что прирост корпоративного кредитования в апреле, по предварительным данным, был сопоставим с мартовским (рост на 0,9% в марте). Динамика розничного портфеля в апреле вновь была околонулевой.

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