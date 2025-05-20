ОАК назвала АТР одним из ключевых рынков

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") назвала Азиатско-Тихоокеанский регион одним из ключевых рынков для продвижения продукции военного и гражданского назначения.

"Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из ключевых рынков для продвижения продукции корпорации, как в военном, так и в гражданском сегменте", - сказали в ОАК.

Так, на оружейной выставке в Малайзии корпорация представляет "свои ключевые, инновационные проекты и существенно активизирует работу на рынке Юго-Восточной Азии". В частности, на выставке LIMA-2025 будут показаны Су-57Э, Су-75, Бе-200 и МС-21-310.

"Долгосрочная эксплуатация российских самолетов ВВС Малайзии, а также поставки российских боевых и учебно-тренировочных самолетов в другие страны региона создают базу для продвижения продукции корпорации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщили в ОАК.

Международная выставка авиакосмической и морской техники LIMA-2025 проходит на малазийском острове Лангкави с 20 по 24 мая.