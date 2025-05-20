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Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ в I квартале увеличилась на $5 млн

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в первом квартале 2025 года увеличился на $5 млн, или на 0,05%, до $9,102 млрд с $9,097 млрд, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Задолженность перед нерезидентами в 2024 году сократилась на $5,711 млрд, или на 38,6%, в 2023 году - на $1,499 млрд, или на 9,2%, в 2022 году - на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям в первом квартале 2025 года снизилась до 28,0% с 28,1%.

ЦБ РФ Банк России
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